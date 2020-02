Non solo 5G e WiFi 6: la nuova soluzione di enterprise networking di Huawei fa leva anche su tecnologie avanzate quali la trasmissione ottica e l’intelligenza artificiale.

HiCampus è progettato per supportare le aziende nel costruire, nelle proprie sedi lavorative, reti di prossima generazione in grado di offrire un'esperienza utente migliore, un consumo di energia inferiore e l’opportunità di una più rapida innovazione dei servizi erogati e supportati.

Per un accesso completamente wireless Huawei propone la nuova serie di prodotti WiFi 6 AirEngine, basati sulla tecnologia 5G della società cinese: questa gamma è progettata per raggiungere velocità di 10 Gbit/s, una latenza di 10ms e un raggio di copertura maggiore del 20% rispetto agli standard del settore, per poter offrire un accesso wireless di alta qualità in tutto il perimetro aziendale.

Per potenziare questa soluzione di campus area network, Huawei ha lanciato un totale di dieci nuovi Access Point (AP) WiFi 6 suddivisi in tre serie, AirEngine 8700, AirEngine 6700 e AirEngine 5700, per coprire vari scenari indoor e outdoor.

Il prodotto di punta AirEngine 8760 sfrutta la tecnologia 16T16R 5G e la larghezza di banda di 160 MHz per aumentare il rate fino a 10,75 Gbit/s. La Smart Antenna potenziata dalla tecnologia 5G consente all’AirEngine WiFi 6 di Huawei di raggiungere un raggio di copertura superiore del 20% e una potenza del segnale maggiore del 100% rispetto allo standard del settore, in base alle informazioni fornite dal produttore.

Per consentire alle operation critiche delle imprese di accedere alla rete WiFi, i prodotti AirEngine WiFi serie 6 utilizzano la tecnologia di accelerazione delle applicazioni uplink SmartRadio di Huawei (un altro componente chiave dei prodotti 5G del produttore) per ottenere una latenza estremamente bassa, entro i 10ms, e garantire un'esperienza di rete ottimale per servizi mission-critical.

Huawei AirEngine è progettato per fornire un networking continuo WiFi 6 su larga scala, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo all'interno del perimetro aziendale. Ma non è questo l’unico componente della soluzione, che è integrata da un network completamente ottico: Campus OptiX semplifica l'architettura di rete al fine di ridurre l’uso dello spazio in sala macchine e il consumo energetico.

La soluzione di networking Campus OptiX abilita reti fully optical che presentano caratteristiche di facilità d’implementazione, evoluzione continua e gestione intelligente in uffici aziendali, istituti scolastici, hotel, aeroporti e altri scenari di campus area network.

A chiudere il cerchio della soluzione HiCampus, ci sono i servizi intelligenti. La gestione della rete basata sull'intelligenza artificiale consente un O&M altamente efficiente, in base al quale un tecnico può fare manutenzione della rete di un intero complesso aziendale.

La soluzione HiCampus di Huawei utilizza eSight, una piattaforma di gestione unificata basata sull'intelligenza artificiale, per operare centralmente, fare manutenzione dei vari dispositivi nell’area e ottimizzare automaticamente le frequenze radio wireless in base all'analisi del comportamento storico della rete e all'apprendimento dei modelli.

Inoltre, la Horizon Digital Platform integra una decina di nuove tecnologie, oltre all’intelligenza artificiale, tra cui Big Data e IoT, e offre centinaia di servizi che coprono le risorse aziendali, l’integrazione, i data asset e altro. Ciò migliora notevolmente la velocità di innovazione dei servizi e l'efficienza operativa dell’azienda.