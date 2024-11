Wi-Fi 7, la nuova era delle connessioni senza fili di AVM

Come sottolinea AVM – uno dei principali produttori europei di prodotti per le connessioni a banda larga e la casa digitale – 25 anni fa nasceva il Wi-Fi: attualmente oltre la metà del traffico globale di Internet avviene tramite connessioni Wi-Fi. È evidente che l’introduzione del Wi-Fi ha modificato radicalmente la vita quotidiana, consentendo agli utenti di accedere ai contenuti digitali ovunque. Ma non si ferma qui: questa tecnologia ha profondamente cambiato tutti i settori, dall’Industria alla Sanità, dall’Istruzione alla Pubblica Amministrazione.

Il nuovo standard Wi-Fi 7 si preannuncia come un elemento di svolta per l’accesso a Internet: con velocità che possono raggiungere fino a 46 Gbps, consente applicazioni che richiedono elevate capacità di banda, come lo streaming video in 8K e la realtà virtuale. Il Wi-Fi 7 trasformerà la vita degli utenti offrendo velocità superiori, una diminuzione della latenza e una maggiore affidabilità.

Il router è capace di pianificare e gestire le risorse richieste da un’applicazione, facilitando il funzionamento di applicazioni sensibili a latenza e ritardi, come la realtà aumentata e virtuale o il controllo remoto in tempo reale di macchine e robot. Il Wi-Fi 7 aumenta ulteriormente l’affidabilità, assicurando una connessione “Always-on” per dispositivi critici, come i robot utilizzati nella chirurgia a distanza e nel monitoraggio dei pazienti.

Il Wi-Fi 7 utilizza il WPA3 (Wi-Fi Protected Access), un nuovo standard che offre una protezione avanzata per la rete Wi-Fi e stabilisce la procedura di connessione dei dispositivi wireless, garantendo la protezione dei dati trasmessi. WPA3 adotta i metodi di crittografia più recenti (SAE) e migliora la protezione delle reti pubbliche e private contro le principali minacce, come il furto delle password e gli attacchi denial of service.

Grazie a queste misure, il Wi-Fi 7 offre un ambiente di rete più sicuro e resiliente, aspetto fondamentale considerando l’aumento dei dispositivi connessi e delle vulnerabilità.

In conclusione, ecco alcune delle principali vantaggi del Wi-Fi 7, messe in evidenza da AVM:

La velocità di trasferimento dati è fino a 4 volte superiore rispetto al Wi-Fi 6

Latenza notevolmente ridotta

Utilizzo più efficiente dei canali di trasmissione, consentendo ai dispositivi di condividere gli stessi canali senza interferenze

Migliore esperienza d’uso

Maggiore affidabilità

Maggiore sicurezza

L’offerta AVM per il Wi-Fi 7

FRITZ!Box 5690 Pro: questo modello di alta gamma è compatibile sia con connessioni in fibra ottica (GPON e AON) che con connessioni DSL. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 e alla nuova banda a 6 GHz, il FRITZ!Box 5690 Pro offre latenze ridotte e maggiore velocità e throughput, garantendo prestazioni ottimali nella rete locale. L’integrazione dello standard Zigbee consente di sfruttare diverse applicazioni smart per l’efficienza energetica, il riscaldamento e l’illuminazione.

A questa ampia gamma di funzioni si aggiungono porte LAN Gigabit, una porta LAN/WAN a 2,5 Gbit, opzioni per la telefonia, supporto VPN, accesso ospite Wi-Fi, firewall e una porta USB 3.1 per dispositivi di memoria. Il FRITZ!Box 5690 Pro rappresenta un avanzamento significativo per le applicazioni a banda larga e gestisce perfettamente applicazioni in tempo reale come realtà virtuale, cloud computing, streaming e gaming. È disponibile al prezzo consigliato di 369 euro IVA inclusa.

Il FRITZ!Box 7690 apre nuove possibilità per le connessioni DSL. Grazie all’innovativo Wi-Fi 7, offre velocità di trasferimento fino a 7.200 Mbit/s. Questa tecnologia avanzata consente a un numero maggiore di utenti di utilizzare la rete locale senza problemi contemporaneamente. La porta WAN/LAN a 2,5 Gbit, insieme alla porta LAN a 2,5 Gbit e alle due porte LAN Gigabit, garantisce connessioni ancora più rapide per i dispositivi nella rete locale.

Il FRITZ!Box 7690 amplia le opportunità per la Smart Home: la compatibilità con lo standard Zigbee facilita l’integrazione di dispositivi di altri produttori nella rete. Con il sistema operativo FRITZ!OS, è possibile collegare e controllare facilmente tutti i dispositivi. Infine, gli standard di sicurezza WPA3/WPA2 assicurano un elevato livello di protezione. Il FRITZ!Box 7690 è disponibile al prezzo consigliato di 329 euro IVA inclusa.