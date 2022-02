WhiteJar, gli hacker etici italiani vogliono lasciare il segno (positivo)

WhiteJar, la community italiana di hacker etici, affiancherà il Laboratorio nazionale di Cybersecurity del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) nella Cyberchallenge.it, kermesse che, giunta alla sesta edizione, è un’iniziativa per la ricerca e la formazione di giovani, dai 16 ai 24 anni, che possano contrastare i criminali informatici.

Promossa con il supporto del Ministero della Difesa e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze, la Cyberchallenge.it è un’iniziativa di chiaro stampo gamification, che lo scorso anno ha avuto oltre 5.000 partecipanti.

Secondo Luca Manara, ceo di Unguess, “oggi i professionisti della cybersecurity in Italia sono ancora troppo pochi per gestire la mole di lavoro che ci aspettiamo debba essere gestita nei prossimi mesi per salvaguardare i dati sensibili che ogni vengono condivisi online“. Per questo WhiteJar (progetto creato con l’ex-Kaspersky Aldo Del Bo’) supporta l’iniziativa per sensibilizzare i giovani al tema e formare in modo qualificato i professionisti di domani, che si fonda sulle competenze e sul lavoro degli ethical hacker.

Gli hacker buoni di WhiteJar sono reclutati in base a elevati standard di competenza tecnica e reputazione, e lavorano in aziende ed enti pubblici su una piattaforma di testing secondo una modalità collaborativa, basata sulla condivisione dell’intelligenza diffusa.

Per supportare la Cyberchallenge si terranno lezioni di addestramento, verranno illustrati casi studio reali e chiarito un metodo per essere i futuri hacker etici e accedere alla competizione locale, il 1 giugno, e quella nazionale il 30 giugno e il 1 luglio.

Chi è WhiteJar

WhiteJar è un servizio di Bug Security Bounty Program cosiddetto “made in the crowd“: una community di hacker etici certificati in Italia di cui si conosce identità e storia e che mettono al servizio di aziende ed enti pubblici il loro sapere per sventare gli attacchi dei pirati informatici. Le centinaia di ethical hacker, supervisionati da una figura senior che applica un sistema interno di validazione, testano le vulnerabilità di un sistema e offrono la strategia per porvi rimedio. WhiteJar è un servizio di Unguess che opera nelle aree della software quality, user experience, customer experience e cybersecurity.