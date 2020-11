WhatsApp, come eliminare i messaggi effimeri e rendere le chat più leggere

A partire da novembre sarà disponibile un aggiornamento di WhatsApp relativo ai cosiddetti messaggi effimeri.

Al momento i messaggi inviati e ricevuti su WhatsApp restano sul telefono per un tempo indefinito. Ma è probabile che molte delle informazioni che inviamo o riceviamo non debbano inevitabilmente rimanere visibili per sempre.

Con l’idea di fare in modo che le conversazioni digitali somiglino il più possibile a quelle che avvengono di persona, e quindi non essere necessariamente essere conservate in eterno, WhatsApp introduce la possibilità di utilizzare i messaggi effimeri su WhatsApp.

Quando questa funzione viene attivata dall’utente i nuovi messaggi inviati in una chat ritenuta poco interessante, non saranno più visibili dopo 7 giorni, rendendo quindi la conversazione più leggera dal punto di vista dell’ingombro.

Nelle chat individuali entrambi gli interlocutori possono attivare o disattivare i messaggi.

Nelle chat di gruppo, solamente gli amministratori potranno usare questa funzione.

Per il momento WhatsApp ha deciso di rendere i messaggi effimeri visibili per 7 giorni, un intervallo di tempo ritenuto adeguato per consentire agli utenti di seguire un discorso e di accedere ai messaggi di cui hanno bisogno.

Sarà quindi possibile gestire le chat in modo che, trascorsi 7 giorni le informazioni non rilevanti spariscano automaticamente.

Come funzionano i messaggi effimeri

Vediamo come spiega direttamente WhatsApp la gestione dei messaggi effimeri sul proprio sito.