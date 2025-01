WhatsApp Business guiderà mobile messaging nel il 2025, secondo Esendex

Considerata l’app di messaggistica mobile più popolare al mondo, WhatsApp sta conquistando sempre più favori anche in ambito business.

Con oltre 570 milioni di utenti attivi ogni giorno e un incremento del 20% nel 2024, WhatsApp Business ha, infatti, conosciuto in pochi anni una crescita molto rapida e, secondo Esendex il 2025 sarà l’anno in cui si affermerà definitivamente come strumento di comunicazione mobile di riferimento anche nelle interazioni tra le aziende e i loro clienti.

In qualità di Meta Business Partner, infatti, Esendex ha visto aumentare in modo esponenziale nell’ultimo anno l’interesse da parte delle aziende verso WhatsApp Business Platform, la versione premium dell’app prima nota come WhatsApp Business API, che consente di fornire assistenza pre- e post-vendita in modo efficace, gestire in modo più coinvolgente le comunicazioni marketing e molto altro ancora.

Grazie alla diffusa familiarità con l’app, che è già largamente utilizzata nelle comunicazioni con amici e parenti, e alla sua immediatezza d’utilizzo, infatti, WhatsApp, quando viene messo a disposizione come uno dei canali per comunicare con le aziende, è sempre più frequentemente scelto dalla clientela come strumento di contatto privilegiato.

Le aziende possono gestire le conversazioni con i clienti in due modi: tramite la versione gratuita di WhatsApp Business, pensata per micro e piccole imprese con esigenze di comunicazione molto ridotte, oppure con WhatsApp Business Platform, che permette alle aziende di superare i limiti della versione Business gratuita, offrendo funzionalità avanzate e dedicate per sfruttare al meglio le potenzialità del canale durante tutta la Customer Journey. In ambito marketing si segnala ad esempio la possibilità di inviare comunicazioni massive a tutti i contatti che hanno dato il consenso (e non solo ai contatti che hanno salvato in rubrica il numero dell’azienda), potenzialmente senza limiti al numero di utenti, utilizzando modelli personalizzabili e dotati di bottoni di Call To Action. In ambito Assistenza Clienti emerge la disponibilità di chatbot per automatizzare le risposte alle domande più frequenti, così come la possibilità di gestire una stessa chat da parte di differenti reparti dell’azienda.

Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia ha dichiarato: “In qualità di Meta Business Partner, nell’ultimo anno abbiamo assistito a un’enorme crescita delle richieste da parte delle aziende, sempre più consapevoli delle notevoli potenzialità di WhatsApp Business Platform nel rendere le conversazioni con i clienti più efficaci e interattive. La piattaforma rappresenta un’opportunità straordinaria per migliorare la Customer Satisfaction e con il nostro programma di onboarding gratuito offriamo alle aziende il supporto di un team dedicato per integrarla al meglio nelle loro strategie di comunicazione. Rispetto all’anno precedente, nel 2024 sono più che triplicati i clienti che abbiamo accompagnato con successo nell’implementazione di un nuovo account WhatsApp Business Platform. Prevediamo per il 2025 di proseguire in questa crescita esponenziale”.