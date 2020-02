Westpole ottiene la certificazione Cisco Gold Partner

Dopo un attento processo, Cisco ha certificato Westpole come Cisco Gold Partner per le competenze tecniche diffuse all’interno dell’azienda e per i servizi e i progetti di massimo livello che eroga nei quattro ambiti principali dell’offerta di Cisco.

La certificazione garantisce la presenza di processi atti a gestire progettazione, delivery e post-vendita all’interno di Westpole, tutto il ciclo di un progetto, anche complesso.

Il percorso, che ha portato al raggiungimento di questo traguardo, ha richiesto il coinvolgimento attivo di tutte le divisioni aziendali di Westpole: l’impegno di tutti coloro che hanno partecipato al conseguimento delle certificazioni è continuo e si manifesta nel lavoro quotidiano necessario alla cura e al miglioramento delle più significative partnership tecnologiche richieste dal mercato.

In Italia, sono solo 19 le aziende che hanno ottenuto la Cisco Gold Partner. Il conseguimento delle nuove specializzazioni è stato riconosciuto da Cisco solo dopo aver accertato l’alto livello di capacità e esperienza del personale Westpole impegnato negli ambiti dell’offerta, implementazione e assistenza tecnica di prodotti e soluzioni Cisco.

La certificazione rende Westpole un player del mercato più completo e competente per quanto riguarda l’offerta di Cisco, in grado di gestire progetti complessi nelle aree Enterprise Network per le soluzioni architetturali di switching, routing, e wireless; Security per le soluzioni integrate di sicurezza; Collaboration per le soluzioni Voip e di conferenza audio/video e infine Data Center, per le soluzioni infrastrutturali e applicative dei Data Center

Westpole e Cisco mettono l’applicazione al centro delle loro soluzioni e servizi datacenter. Application Centric Infrastructure (ACI) permette di installare qualsiasi applicazione ovunque e aiuta a trasformare l’implementazione del data center e del cloud di nuova generazione. Unified Computing per le soluzioni convergenti, Hyperflex per l’iper-convergenza, AppDynamics per il monitoraggio e l’ottimizzazione delle applicazioni, Cloud Center per la gestione del multicloud sono solo alcune delle soluzioni innovative che permettono di rendere agile ed efficiente l’infrastruttura a servizio delle applicazioni.