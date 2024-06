Western Digital introduce un nuovo framework AI Data Cycle

Cavalcando il trend di innovazione generato dall’IA, Western Digital introduce un framework AI Data Cycle in sei fasi che rappresenta il mix di archiviazione ideale per i carichi di lavoro generati dall’IA su larga scala. Questo nuovo sistema secondo l’azienda aiuterà i clienti a pianificare e sviluppare infrastrutture di archiviazione avanzate per massimizzare i loro investimenti in intelligenza artificiale, migliorare l’efficienza e ridurre il costo totale di proprietà (TCO) dei flussi di lavoro in quest’ambito.

I modelli di intelligenza artificiale funzionano in un ciclo continuo di consumo e generazione di dati – da un lato processano testi, immagini, audio e video, mentre dall’altro producono output unici e nuovi. Con l’evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale, i sistemi di archiviazione dati devono mantenere la capacità e la performance per supportare i carichi e le velocità computazionali richieste per modelli grandi e sofisticati, mentre gestiscono immensi volumi di dati.

Western Digital ha strategicamente allineato i suoi prodotti Flash e HDD e le roadmap tecnologiche ai requisiti di archiviazione di ogni fase critica del flusso e oggi introduce una nuova unità SSD PCIe Gen5 allo stato dell’arte e ad alte prestazioni per sostenere l’apprendimento e l’inferenza dell’intelligenza artificiale; un’unità SSD ad alta capacità da 64TB per necessità di storage avanzate; e l’unità ePMR con la maggior capacità al mondo, l’unità UltraSMR 32TB HDD per uno storage accessibile su scala.

“Non c’è dubbio che l’intelligenza artificiale generativa sarà una tecnologia rivoluzionaria, dove lo storage può rappresentare un fattore strategico. L’impatto sullo spazio di archiviazione sarà enorme, poiché il ruolo dell’archiviazione stessa e dell’accesso ai dati influenza la velocità, l’efficienza e la precisione dei modelli di IA, soprattutto con la diffusione di set di dati più grandi e di qualità superiore”, commenta Ed Burns, Research Director di IDC. “In qualità di leader nelle soluzioni Flash e HDD, Western Digital ha l’opportunità di trarre enormi benefici da questo trend crescente dell’IA grazie alla sua forte posizione sul mercato e al suo ampio portfolio, che risponde a una varietà di esigenze in tutte le varie fasi del ciclo di vita dei dati dell’IA”.

“I dati sono il motore dell’IA. Dal momento che la tecnologia ha pervaso virtualmente ogni ambito industriale, lo spazio di archiviazione è diventato una componente sempre più importante e dinamica per lo sviluppo dell’IA”, ha commentato Rob Soderbery, executive vice president e general manager della Flash Business Unit di Western Digital. “Il nuovo framework AI Data Cycle offrirà ai nostri clienti uno strumento per progettare un’infrastruttura di storage in grado di migliorare le prestazioni, la scalabilità e la capacità di implementazione delle applicazioni dell’IA, confermando ancora una volta il nostro impegno a fornire un valore senza precedenti ai nostri clienti”.

La nuova unità Ultrastar DC SN861 SSD è la prima soluzione PCIe Gen 5.0 di Western Digital di classe entreprise con elevate prestazioni in lettura casuale e la massima efficienza energetica per sostenere i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale. Con capacità fino a 16TB, offre un aumento delle prestazioni di lettura casuale fino a 3 volte rispetto alla generazione precedente, con una latenza molto bassa e una sorprendente reattività per l’addestramento, l’inferenza e l’implementazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, Large Language Modeling). Inoltre, il profilo a basso consumo energetico offre un maggiore IOPS/Watt, riducendo il TCO complessivo. L’aumento della larghezza di banda PCIe Gen5 risponde alle crescenti esigenze del mercato dell’IA di un’elaborazione ad alta velocità combinata con una bassa latenza per servire gli ambienti ad alta intensità di calcolo dell’IA.

Progettato per carichi di lavoro mission-critical, Ultrastar DC SN861 offre un ricco set di funzionalità, tra cui il supporto NVMe 2.0 e OCP 2.0, 1 e 3 DWPD e una garanzia limitata di 5 anni. Il modello Ultrastar DC SN861 E1.5 è in fase di test. I primi sample del modello U.2 inizieranno a essere distribuiti questo mese, mentre le spedizioni vere e proprie inizieranno nel terzo trimestre del 2024. Entro la fine dell’anno seguiranno maggiori dettagli sui fattori di forma E1.S e E3.S, annuncia l’azienda.

A completare l’Ultrastar DC SN861, è l’ampia gamma di unità SSD di classe enterprise Ultrastar DC SN655, progettata per applicazioni che richiedono spazi di storage elevati. Le nuove release delle unità SSD U.3 raggiungeranno i 64 TB garantendo maggiori prestazioni e capacità per gestire i dati prodotti dall’intelligenza artificiale. Le nuove varianti DC SN655 sono in fase di test. Ulteriori dettagli sulle unità saranno rilasciati nel corso dell’anno quando inizieranno le spedizioni.

Western Digital sta inoltre distribuendo a clienti selezionati le unità HDD ePMR di classe enterprise da 32TB a più alta capacità del settore. Progettato per l’archiviazione di grandi moli di dati nei cloud hyperscale e nei data center aziendali, il nuovo HDD UltraSMR ad alta capacità Ultrastar DC HC690 svolgerà un ruolo fondamentale nei flussi di lavoro dell’intelligenza artificiale in cui l’archiviazione di dati su larga scala e il basso TCO sono di primaria importanza. Facendo leva su generazioni di prodotti di grande successo, la nuova unità da 32TB offre una capacità sorprendente con una qualificazione e un’integrazione senza soluzione di continuità per un’implementazione rapida, mantenendo al contempo funzionalità e affidabilità superiori. Ulteriori dettagli sull’unità saranno disponibili nel corso dell’estate, rende noto l’azienda.

“Ogni fase dell’AI Data Cycle è unica, con requisiti infrastrutturali e di calcolo diversi. Comprendendo l’interazione dinamica tra l’IA e l’archiviazione dei dati, Western Digital fornisce soluzioni che non solo offrono capacità più elevate, ma sono anche progettate su misura per supportare le prestazioni estreme e la resistenza dei carichi di lavoro di IA di prossima generazione”, aggiunge Soderbery. “Con il nostro portfolio di soluzioni in continuo sviluppo, piani a lungo termine e l’innovazione costante, il nostro obiettivo è aiutare i clienti a trarre il massimo valore dall’IA”.

Per maggiori informazioni sul portfolio dello spazio di archiviazione dell’IA, è possibile visitare la pagina dedicata a Data Storage per IA.