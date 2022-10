wefox Tech Hub: a Milano un nuovo polo di innovazione tecnologica in ambito insurtech

wefox continua a investire in innovazione e intelligenza artificiale con l’apertura di un nuovo Tech Hub a Milano, il terzo Hub in Europa dopo Parigi e Barcellona.

Fondata a Berlino nel 2015 da Julian Teicke, Fabian Wesemann e Dario Fazlic, wefox è una società assicurativa digitale “full stack”. wefox è la società madre di wefox Insurance, la compagnia assicurativa del Gruppo. Nel luglio 2022, wefox ha chiuso un round di finanziamento di serie D di 400 milioni di dollari ottenendo una valutazione post-money di 4,5 miliardi di dollari, con un aumento del 50% rispetto alla valutazione del 2021 di 3 miliardi di dollari. Oggi, wefox è l’insurtech N.1 al mondo. Dal lancio nel 2015, l’azienda ha raddoppiato i suoi ricavi ogni anno raggiungendo i 300 milioni di dollari nel 2021 ed è cresciuta fino a raggiungere 1.200 dipendenti a supporto di oltre 1,5 milioni di clienti in Austria, Germania, Italia, Polonia e Svizzera dove attualmente opera.

In questo nuovo polo di innovazione tecnologica, che si concentrerà sull’AI per accelerare la strategia sviluppata da wefox, lavorerà un team di esperti qualificati, confermando la crescita delle risorse interne, passate da 650 dipendenti nel 2021 a quasi 1.600 oggi. Il Team si dedicherà alla progettazione e all’implementazione di soluzioni all’avanguardia per dare una nuova forma alle tendenze insurtech, incentivare la ricerca e rivoluzionare il settore assicurativo. L’obiettivo è affermare sempre più wefox come un importante player del settore tech. Nel nuovo Hub sarà inoltre dato largo spazio ad attività di formazione, mentoring e valorizzazione dei talenti.

“Siamo entusiasti della sinergia di cui godranno i nostri clienti e partner commerciali a seguito dell’espansione della nostra strategia tecnologica e dell’apertura del nuovo Tech Hub a Milano” commenta Sergi Baños, Chief Technology Officer di wefox “Abbiamo già dimostrato come l’AI ci aiuti a migliorare i prodotti in termini di innovazione, aumenti la produttività dei nostri broker e riduca le frodi. A Milano, svilupperemo nuova tecnologia per accelerare i nostri prodotti assicurativi embedded attraverso le partnership affinity”.

“L’apertura di questo terzo Tech Hub conferma l’efficacia della strategia e del modello di business di wefox. Questo traguardo – continua Baños – è stato possibile grazie al recente round di finanziamenti di serie D di $ 400 milioni, che ci ha permesso di raggiungere una valutazione post-money di 4,5 miliardi di dollari con un aumento del 50% rispetto alla valutazione dello scorso anno di 3 miliardi di dollari. Stiamo reinventando il settore attraverso la tecnologia, rendendo l’assicurazione 10 volte migliore per proteggere le persone e prevenirne i rischi”.

Il nuovo Tech Hub di wefox a Milano si trova nella sede di wefox Italy in via Fabio Filzi 27, in zona stazione Centrale.