Webinar: le tre tecnologie per la nuova trasformazione digitale

Proponiamo alle medie aziende italiane di qualsiasi settore un webinar che consente loro di scoprire le migliori soluzioni per essere pronti alla nuova fase di trasformazione digitale.

Per le aziende italiane si tratta di compiere uno step concreto per sanare gli errori (compiuti in buona fed, per reagire all’emergenza) che hanno portato a trasformare le aziende dal basso, creando un sistema non omogeneo di remote working, che spesse volte ha esposto le aziende a rischi di sicurezza e per creare un’infrastruttura digitale solida.

Con le soluzioni di hybrid cloud, data center transformation e workforce transformation oggi si può garantire una migliore gestione dei parchi macchine e dei data center, oltre ad una maggiore sicurezza nel lavoro.

La vera trasformazione digitale deve includere non solamente processi e tecnologia, ma anche le persone e la cultura aziendale e deve basarsi su tre pilastri.

Il primo è quello dell’innovazione digitale, che si attua modernizzando i software, adottando piattaforme cloud-native con app e dati integrati.

Il secondo è quello della sicurezza intrinseca, con protezione penetrante e proattiva dai cyber attacchi.

Il terzo è quello dell’infrastruttura che abilita a consegnare velocemente e sistematicamente le applicazioni e i dati ovunque servono. Per farlo si implementa una piattaforma multicloud per ottimizzare i carichi di lavoro dall’edge al core al cloud.

Sono relatori del webinar Nicola Norcia, Vmwre Technology lead di Dell Technologies, Daniele Sgambellone, Datacenter Field Sales engineer di Dell Technologies e Marco Casadio, Client Solution Technologist di Dell Technologies.

Il webinar fornisce risposte alle domande che hanno il maggiore impatto sulle attività aziendali odierne.

Ai partecipanti viene offerta la possibilità di beneficiare di sessioni personalizzate gratuite (assessment) incentrate sulla trasformazione digitale; un accelerator workhshop di mezza giornata, un assessment di sicurezza basato sulla tecnologie Carbon Black e un data center assessment basato su tecnologia Live Optics.