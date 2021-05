Webinar e presentazioni professionali con Microsoft Teams

Microsoft ha annunciato di aver avviato il rilascio graduale delle funzionalità Webinar e PowerPoint Live in Microsoft Teams. Inoltre, la modalità Presenter comincerà il roll-out entro la fine del mese di maggio.

Con queste funzionalità, ha sottolineato Microsoft, gli utenti avranno nuovi modi per offrire presentazioni professionali e raffinate in meeting di tutte le dimensioni, dalle piccole riunioni interne ai grandi webinar ed eventi rivolti ai clienti, il tutto da una singola applicazione.

Non è necessario acquistare una nuova licenza o un nuovo prodotto, mette ancora in evidenza Microsoft.

Queste nuove funzionalità sono incluse in molti dei piani Office e Microsoft 365 che la propria azienda probabilmente già utilizza.

Ora è dunque possibile organizzare e tenere riunioni interattive e webinar per un massimo di 1.000 partecipanti con Teams.

Un supporto end-to-end per i webinar è semplice come l’impostazione di una riunione di Teams, con pagine di registrazione personalizzate ed e-mail per i partecipanti, ricche opzioni di presentazione, controlli dell’host, come la possibilità di disattivare la chat e i video dei partecipanti, e report post-evento per comprendere la partecipazione e seguire i partecipanti.

Per chi ha bisogno di raggiungere più di 1.000 partecipanti, le riunioni di Microsoft Teams possono scalare senza problemi per ospitare un’esperienza broadcast view-only di 10.000 persone.

In questo periodo di aumento del lavoro a distanza, Microsoft ha annunciato di aver ampliato il limite dei partecipanti a 20.000 fino alla fine di quest’anno.

Con PowerPoint Live e Presenter mode in Microsoft Teams, poi, chiunque può fare presentazioni più incisive e coinvolgenti per presentarsi in modo più lucido e professionale al proprio pubblico.

Combinando l’esperienza di Microsoft con le presentazioni in PowerPoint e la potenza nella collaboration di Teams, i presentatori possono sentirsi più sicuri durante le presentazioni online.

È possibile visualizzare le prossime diapositive, le note, la chat della riunione e il pubblico in un’unica vista durante la presentazione.

Al contempo, i partecipanti possono personalizzare la loro esperienza navigando privatamente il contenuto al proprio ritmo o utilizzando la modalità ad alto contrasto e gli screen reader per rendere il contenuto accessibile.

Prossimamente, ha inoltre informato Microsoft, le funzionalità di traduzione delle diapositive consentiranno ai partecipanti di selezionare la madrelingua e di avere automaticamente le diapositive tradotte per loro, senza cambiare la visualizzazione per gli altri partecipanti.

La modalità Presenter permette ai presentatori di personalizzare il modo in cui il loro feed video e il contenuto appaiono al pubblico.

La prima delle tre opzioni, la modalità Standout, mostra il feed video dell’oratore come una silhouette di fronte al contenuto condiviso. L

a modalità Reporter mostra il contenuto come un aiuto visivo sopra la spalla dell’oratore, in modo simile a un notiziario. Infine, la modalità Side-by-side mostra il feed video del presentatore accanto al contenuto.

La modalità Standout sarà disponibile entro la fine di maggio, mentre Reporter e Side-by-side saranno disponibili poco dopo.

Un webinar, ha sottolineato Microsoft, è solo un punto di contatto negli sforzi di coinvolgimento dei clienti.

Dopo la fine dell’evento, è possibile accedere facilmente alla reportistica per portare le informazioni dei partecipanti nelle applicazioni di customer relationship management (CRM) per la gestione dei lead e il follow-up.

A partire da questo mese, i clienti di Microsoft Dynamics 365 Marketing possono esportare i dati dei partecipanti direttamente da Teams per creare automaticamente campagne e customer journey.

L’integrazione tra Microsoft Teams e Microsoft Dynamics 365 Marketing offre agli organizzatori di webinar più modi per aumentare il coinvolgimento, la conversione e la fidelizzazione dei partecipanti.