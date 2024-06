Webinar – L’evoluzione dell’Automazione IT: intelligenza artificiale e guidata dagli eventi

L’evoluzione e l’innovazione tecnologica degli ultimi anni ha contribuito e sta contribuendo in modo determinante al rilascio dei nuovi servizi digitali. Queste tecnologie e la progressiva adozione di modelli Cloud e Hybrid Cloud hanno ulteriormente evidenziato quanto sia ancora più critico avere una gestione automatica dei processi e delle risorse IT che abiliti velocità, scalabilità e qualità.

I modelli di sviluppo agile, l’approccio DevOps, l’introduzione di cicli di CI/CD (Continuous Integration, Continuous Delivery), l’infrastructure-as-code, la gestione di eventi e l’intelligenza artificiale permettono oggi modalità di lavoro diverse da quelle del passato.

Questo webinar, gratuito e in italiano, ha lo scopo di presentare Event-Driven Ansible e come sia in grado di fornire la capacità di gestione degli eventi necessaria per automatizzare attività dispendiose in termini di tempo e rispondere alle mutevoli condizioni presenti in qualsiasi realtà IT. Sarà inoltre approfondito Ansible Lightspeed with watsonx Code Assistant, un nuovo servizio di IA generativa progettato da e per gli sviluppatori e gli operatori dell’automazione Ansible.