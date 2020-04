Webinar: come fare smart working nella Fase 2

L’emergenza attualmente in corso ci ha insegnato che supportare modalità di lavoro flessibili, cioè di smart working, applicando politiche di lavoro da remoto, è ormai diventato un requisito imprescindibile per le aziende, specialmente per quelle medie, che costituiscono l’ossatura del sistema economico nazionale.

Le grandi questioni aperte in tema di smart working per abilitare una continuità di business senza attenuanti sono tre.

La prima: come è possibile distribuire le applicazioni e i dati di cui i dipendenti hanno bisogno per lavorare su qualsiasi dispositivo?

La seconda: come fare queste operazioni in sicurezza?

La terza: come farlo velocemente?

Le risposte sono racchiudibili in un’impostazione strategica che fa perno sulle tecnologie di gestione basate sul cloud.

In particolare sulle soluzioni di digital workspace, che sono capaci di dare una user experience self-service pronta all’uso, estendibile a qualsiasi piattaforma e dispositivo.

