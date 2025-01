WatchGuard annuncia l’acquisizione di ActZero

WatchGuard Technologies ha annunciato l’acquisizione di ActZero, fornitore di servizi MDR (Managed Detection and Response) con risposta alle minacce rapida, proattiva e automatizzata e analisi delle minacce basata sull’intelligenza artificiale e compatibile con più piattaforme, progettata per superare le minacce alla velocità delle macchine. WatchGuard ha acquisito ActZero, azienda nota per offrire servizi di cybersecurity semplificati, per ampliare e migliorare ulteriormente il suo innovativo servizio MDR attivo 24/7. Le persone e i servizi di ActZero potenzieranno WatchGuard MDR, estendendo la Unified Security Platform per fornire servizi di sicurezza efficienti e potenti con maggiore scalabilità e velocità. Questa acquisizione offre vantaggi ai fornitori di servizi gestiti (MSP) grazie a miglioramenti nell’efficienza operativa, dimostrando ulteriormente perché WatchGuard sia il fornitore preferito di piattaforme di cybersecurity per gli MSP.

“Abbiamo sentito la necessità di crescere rapidamente poiché il nostro servizio MDR ha ottenuto molti consensi nel corso dell’anno,” ha dichiarato Prakash Panjwani, CEO di WatchGuard Technologies. “L’acquisizione di ActZero consente a WatchGuard di aggiungere capacità, scalabilità e nuove tecnologie che permetteranno al nostro servizio MDR di espandersi all’intero portfolio WatchGuard e ai prodotti di sicurezza di terze parti. Con una maggiore capacità di scalabilità, possiamo gestire una base di partner più ampia in modo efficiente, rafforzando la fiducia dei nostri partner affinché possano facilmente aggiungere nuovi servizi man mano che ampliamo le nostre capacità MDR. ActZero ha progettato il proprio servizio pensando a un’esperienza cliente di questo tipo su larga scala.”

La tecnologia e i team di ActZero saranno alla base della linea di prodotti WatchGuard MDR. Gestito da un team d’élite di esperti di sicurezza e alimentato dall’intelligenza artificiale, il servizio offre supporto flessibile su misura per le esigenze operative degli MSP, includendo:

Capacità MDR comprovate e scalabili, tra cui una solida funzione di customer success, procedure di onboarding e un team SOC esperto.

esperto. Strumenti di piattaforma all’avanguardia che utilizzano l’apprendimento automatico per una sicurezza automatizzata, efficiente ed efficace, con meno falsi positivi e meno rumore.

Un’architettura aperta che si estende oltre la sicurezza degli endpoint WatchGuard ai Firebox gestiti e ai servizi di terze parti come Microsoft Defender.

“WatchGuard condivide il nostro impegno a fornire servizi MDR leader e a semplificare la gestione della cybersecurity per gli MSP,” ha affermato Hal Libby, direttore generale dei servizi gestiti presso WatchGuard Technologies e precedentemente Co-Founder & VP of Partnerships di ActZero. “Siamo entusiasti che un numero maggiore di MSP possa sfruttare le capacità della nostra piattaforma e che, insieme a WatchGuard, possiamo accelerare l’espansione dei prodotti MDR in futuro.”

I servizi MDR (Managed Detection and Response) offrono monitoraggio continuo degli ambienti IT (cloud, on-premises, endpoint, identità) per affrontare chi si infiltra nella rete e i malware latenti, idealmente prima che possano causare danni. Gli MSP esperti vogliono offrire servizi MDR avanzati per proteggere al meglio i clienti, ma potrebbero avere difficoltà a scalare un SOC e ad ottenere efficienza tramite l’automazione. I servizi MDR forniti dai vendor, come WatchGuard MDR, consentono agli MSP di scalare e crescere per soddisfare le richieste dei clienti di ridurre i rischi derivanti dagli incidenti di cybersecurity.

WatchGuard ha introdotto WatchGuard MDR nell’ottobre 2023 per dotare gli MSP di una soluzione completa e scalabile per monitorare le attività degli endpoint e di Microsoft 365, fare threat hunting, rilevamento, investigazione e contenimento, con raccomandazioni guidate per la remediation. Questo servizio è stato molto richiesto perché ha permesso ai partner di aggiungere MDR al proprio portfolio senza investimenti in infrastrutture SOC tradizionali, tecnologie avanzate o esperti di sicurezza, consentendo loro di affrontare la carenza globale di professionisti e risorse finanziarie, scalando al proprio ritmo.

“Vorrei ringraziare e congratularmi con l’intero team di ActZero,” ha dichiarato Sameer Bhalotra, cofondatore e CEO di ActZero. “Integrandosi con WatchGuard, gli sforzi del team nella creazione di una soluzione MDR basata sull’intelligenza artificiale con analisi esperte si espanderanno a livello mondiale e offriranno una protezione senza precedenti contro le minacce informatiche. Non vedo l’ora di vedere cosa riuscirà a fare questo team con WatchGuard continuando l’eredità dell’azienda di potenziare gli MSP con una soluzione MDR unificata e potente.”

L’obiettivo immediato della società combinata è servire tutti i clienti e partner per garantire che continuino a ricevere la stessa qualità di servizio su cui hanno fatto affidamento. I SOC, le persone e i processi di ActZero guideranno la fornitura complessiva dei servizi MDR di WatchGuard in futuro.