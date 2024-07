Wasabi e Retelit espandono i servizi di hot cloud storage in Italia

Retelit, operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel B2B, e Wasabi Technologies, la società di hot cloud storage, hanno stretto una partnership strategica per espandere i servizi di cloud storage in Italia. Retelit fornirà l’hot cloud storage di Wasabi come parte della sua offerta cloud e Wasabi aprirà la sua prima storage region italiana, a Milano. Questa nuova region sarà operativa nel terzo trimestre del 2024 e sarà ospitata in Avalon 3, il più recente data center sostenibile e iperconnesso dell’Avalon Campus di Retelit.

Wasabi – afferma l’azienda – è il fornitore pure play di cloud storage in più rapida crescita sul mercato e dal 2019 si sta espandendo rapidamente in tutta Europa. L’hot cloud storage di Wasabi offre alle aziende in Italia la libertà di archiviare e accedere ai propri dati a un costo inferiore fino all’80% rispetto ai concorrenti e senza costi di uscita, in modo che possano mettere i propri dati al lavoro esattamente quando e come ne hanno bisogno. La storage region di Wasabi a Milano è la quinta in Europa e la quattordicesima in assoluto.

Retelit, la principale azienda italiana di telecomunicazioni interamente focalizzata sul B2B, ha scelto l’hot cloud storage di Wasabi per completare e rafforzare la sua nuova offerta cloud. Le piattaforme Retelit Cloud sono certificate da ACN (Agenzia Italiana per la Cybersecurity) e sono completamente basate in Italia, supportando le aziende italiane nell’archiviazione di grandi quantità di dati in modo sicuro, ultraveloce e inalterabile.

La suite completa dei servizi Retelit include già soluzioni di rete avanzate, connettività ad alta velocità e soluzioni robuste di cybersecurity, garantendo alle aziende l’accesso a un’infrastruttura digitale sicura e all’avanguardia: integrando l’hot cloud storage di Wasabi nel suo portafoglio cloud esistente, Retelit rafforza la sua capacità di fornire soluzioni scalabili, affidabili e convenienti che soddisfano le diverse esigenze delle aziende Clienti.

“La mission di Wasabi è archiviare i dati di tutto il mondo. Con la crescita del nostro business in Europa registrata negli ultimi anni, l’Italia è emersa come il naturale luogo di ulteriore espansione del mercato“, ha dichiarato Mark Vella, Vicepresidente Business Development di Wasabi Technologies. “Facendo leva sul data center Avalon 3 di Retelit a Milano, sulla solidità delle sue infrastrutture, sull’esperienza locale e sull’ampia gamma di Clienti enterprise di Retelit in Italia, siamo in grado di offrire velocità, affidabilità e convenienza senza eguali nello storage dei dati contribuendo in modo significativo alla trasformazione digitale dell’Italia“.

“Retelit ha una pluriennale e riconosciuta expertise nella fornitura di soluzioni tecnologiche all’avanguardia ovunque in Italia“, ha dichiarato Mimmo Zappi, Chief Commercial Officer di Retelit. “Per questo siamo molto orgogliosi che Wasabi abbia scelto il nostro data center iperconnesso Avalon 3 di Milano per ospitare la sua prima storage region italiana. Allo stesso tempo, la partnership con Wasabi rafforza la nostra posizione di leader nel settore delle infrastrutture tecnologiche e, completando la nuova offerta Retelit Cloud, ci permette di fornire ai nostri Clienti una soluzione di storage rivoluzionaria che offre prestazioni, scalabilità e convenienza ineguagliabili.”