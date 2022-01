Cosa è Walnut, la piattaforma no code per le demo B2B

Walnut è una piattaforma no code e interamente personalizzabile, che permette a ogni addetto alle vendite di creare un’esperienza di demo di un prodotto software che abbia successo.

Il team di Walnut si è dato la mission ambiziosa di contribuire a rivoluzionare le vendite B2B. Nonché l’obiettivo di creare una nuova categoria nel campo della tecnologia sales.

Questo obiettivo passa attraverso l’ottimizzazione delle demo dei prodotti e delle esperienze di vendita.

E viene perseguito permettendo a tutte le imprese B2B SaaS di ridefinire le loro strategie di product-led growth (PLG).

Nel suo primo anno di attività, questa startup ha giù iniziato a potenziare i team di sales B2B con esperienze di vendita più centrate sul cliente e orientate ai dati.

E ha gettato le basi della nuova categoria di Sales Experience.

Alla base dell’approccio Sales Experience c’è l’assunto che un team sales non debba vendere prodotti, bensì offrire esperienze.

Il concetto è che le vendite B2B non riguardino più le caratteristiche del prodotto o il talento del team sales: il fulcro è l’esperienza dei potenziali clienti.

Per tradurre in pratica questo concetto, la vision di Walnut è stata sin dall’inizio incentrata sul migliorare le esperienze di vendita B2B reinventando il demo journey nella sua interezza.

Per i team sales, ciò significa innanzitutto creare demo di prodotto migliori. E, a seguire, risparmiare tempo e risorse e accrescere la produttività complessiva.

In pratica, ciò si concretizza attraverso strumenti di editing no code delle demo di software, facili da utilizzare e che permettono di creare esperienze personalizzate e coerenti.

I tool di editing no code permettono di personalizzare ogni aspetto del prodotto: testi, immagini, caratteristiche, colori, e altro. E consentono di assicurarsi che le proprie demo siano perfettamente in target per ogni potenziale cliente.

È anche possibile personalizzare il codice HTML per ottenere la massima libertà di editing, così come catturare le schermate del proprio software e presentarle in modo semplice.

Ma la piattaforma non si ferma ai tool di editing.

Consente di raccogliete dati sull’utilizzo delle demo in modo da ottimizzarle in base agli insight, per offrire ai propri potenziali clienti il massimo valore. Così come di aggiungere annotazioni alle demo interattive e assicurarsi che i potenziali clienti passino attraverso il flusso completo senza problemi.

La piattaforma di Walnut permette poi di scalare l’attività di creazione delle demo. Ad esempio tramite demo per ogni caso d’uso verticale, da personalizzare poi per ogni prospect. O potendo generare flussi personalizzati illimitati.

La piattaforma consente di ottimizzare le attività di remote sales. Innanzitutto con la possibilità di condividere in modo semplice, attraverso innumerevoli canali, i link alle demo con i potenziali clienti e i collaboratori.

Poi con funzionalità di gestione e di collaboration, e con la possibilità di incorporare materiale online nelle demo.