Wacom analizza l’importanza del copyright per gli artisti digitali

Avinav Khanal, Senior Product Manager Wacom, illustra il punto di vista dell’azienda sul tema della protezione dei diritti degli artisti.

Nell’era digitale in cui viviamo, gli artisti sono propensi a utilizzare le nuove tecnologie per esprimere al meglio la propria creatività. Oggi le tavolette grafiche e i display interattivi sono diventati strumenti essenziali per gli artisti che desiderano creare contenuti digitali, opere d’arte di alta qualità o comunicare la propria creatività in modo versatile ed efficace, sia che si tratti di professionisti della creatività che di designer alle prime armi.

Sempre più spesso, con la diffusione dei media digitali, persone che non conoscono il funzionamento dei diritti d’autore condividono immagini di cui non sono proprietari senza accreditare o compensare l’autore. A questo proposito, Wacom, azienda leader nel settore delle tavolette grafiche che fornisce agli artisti gli strumenti necessari per creare opere d’arte digitali uniche e originali, sta prestando molta attenzione a questo problema e sta lavorando a soluzioni che aiutino gli artisti a proteggere il copyright delle proprie opere.

Copyright e la riproduzione delle opere

Il diritto d’autore è un concetto legale che garantisce ai creatori di opere originali il diritto esclusivo di usarle e disporne come meglio credono. Nell’ambito dell’arte digitale, il copyright diventa particolarmente rilevante in quanto gli artisti devono assicurarsi i diritti sulla loro arte, soprattutto se vogliono o devono vivere del loro lavoro creativo. Oggi è sempre più facile copiare, riprodurre e distribuire opere digitali, ed è quindi diventato più difficile proteggere i diritti d’autore per gli artisti.

Quasi tutto ciò che vediamo o leggiamo è accompagnato da immagini, che rendono più attraente qualsiasi testo, ma gli artisti che creano queste opere si trovano in una situazione molto complicata. Chiunque può fare uso di queste opere per scopi personali o commerciali e ciò avviene, nella stragrande maggioranza dei casi, senza pre-allertare l’autore e di conseguenza senza alcun compenso per l’utilizzo delle sue opere. Inoltre, per gli artisti sta diventando sempre più difficile dimostrare la paternità di una determinata opera.

Wacom e la protezione dei diritti degli artisti

In qualità di azienda leader nel settore delle tavolette grafiche, Wacom si impegna ad aiutare gli artisti digitali che utilizzano i suoi prodotti a mantenere le loro opere protette da copyright. L’azienda riconosce l’importanza del diritto d’autore e incoraggia gli artisti a proteggere le loro opere. Le tavolette grafiche e i display interattivi di Wacom sono strumenti che consentono alle persone di creare opere originali, ma è fondamentale che anche gli artisti stessi siano consapevoli dei loro diritti e delle pratiche corrette per tutelarli.

Esistono modi per ogni creativo di proteggere le proprie opere d’arte, ma non sono né facili né accessibili, quindi Wacom sta lavorando a una soluzione per rendere la gestione dei diritti d’autore più semplice e accessibile a un gruppo sempre più ampio di creativi.

Ad esempio, già da diversi anni Wacom collabora con organizzazioni che promuovono la tutela del copyright e lotta contro la pirateria attraverso partnership strategiche: nel 2021 nel corso di Connected Ink Wacom ha presentato congiuntamente ad alcuni partner Creative Rights Initiative (CRI), un progetto volto a indagare il tema dei diritti creativi con nuove tecnologie e servizi innovativi.

Lo scopo del CRI è, infatti, quello di fornire agli artisti di tutto il mondo una prova permanente e incorruttibile della proprietà delle loro creazioni, grazie a un ID digitale unico per ogni opera e che non richiede la verifica da parte di terzi per provarne l’autenticità. Sono infatti state diverse le sessioni di lavoro incentrate sullo studio di nuove modalità e soluzioni per il mantenimento della sicurezza digitale in un panorama creativo oggi in continua evoluzione.

In conclusione, per Wacom sensibilizzare gli artisti sulle problematiche legate al copyright e promuovere l’importanza di rispettare i diritti degli altri creatori è oggi più che mai una tematica di primaria importanza.