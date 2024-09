VTEX acquisisce Weni per offrire una CX basata su dati e potenziata dall’IA

VTEX ha acquisito Weni, società attiva nelle soluzioni di customer service alimentate da intelligenza artificiale avanzata.

Questa acquisizione rafforza la capacità di VTEX di offrire una piattaforma di customer experience senza soluzione di continuità, progettata per le esigenze personalizzate dei clienti enterprise di tutto il mondo. Le aziende B2B e B2C alimentate da VTEX beneficeranno di opzioni di supporto intuitive, favorendo un successo aziendale sostenibile, attraverso un’esperienza di commercio più completa e connessa.

VTEX ha dimostrato di aver avuto un impatto economico notevole per i brand enterprise, che hanno visto risparmi sui costi pari a 5,8 milioni di dollari americani dopo aver migrato i propri sistemi legacy alla sua piattaforma. L’aggiunta di Weni rappresenta un tassello chiave nell’ecosistema delle piattaforme di commercio, favorendo una maggiore efficienza e migliorando le esperienze dei clienti, al contempo ottimizzando i costi elevati associati a sistemi di call center obsoleti. L’acquisizione di Weni da parte di VTEX risponde alle diverse preferenze dei clienti enterprise globali, offrendo supporto attraverso vari canali, inclusa la messaggistica istantanea e altri canali per un supporto personalizzato.

“Alcuni retailer spendono il 10% o più dei loro ricavi per il supporto clienti. Il nostro obiettivo con Weni è offrire una soluzione innovativa end-to-end per la CX, che continui a confermare il nostro riconoscimento come leader nel commercio B2C e B2B, ricevuto da parte di IDC, aumentando il ritorno sugli investimenti che i marchi ottengono con VTEX”, ha detto Alexandre Soncini, co-fondatore di VTEX responsabile dell’acquisizione.

Weni continuerà a operare come azienda indipendente. Questa nuova entità offrirà una soluzione CX specializzata e mirata, per garantire un onboarding senza attriti e una collaborazione fluida per brand e retailer di livello enterprise. Sfruttando l’iperautomazione e l’analisi avanzata dei dati, Weni by VTEX ottimizzerà i canali conversazionali, migliorando la soddisfazione dei clienti e riducendo i costi operativi. La soluzione include due componenti chiave: Auto-pilot, un agente alimentato da IA progettato per il retail che minimizza l’escalation agli operatori umani, garantendo un’alta fidelizzazione dei consumatori e accelerando i tempi di risoluzione; e Co-pilot, uno strumento di servizio clienti umanizzato che migliora l’efficienza degli addetti alla CX, integrando perfettamente l’IA con la supervisione umana.

In linea con l’impegno di VTEX per l’efficienza e i risultati misurabili, Weni by VTEX sarà offerto come soluzione Software-as-a-Service (SaaS). Il modello di prezzo è basato sui risultati, con una commissione di successo legata alle interazioni dei clienti risolte dall’agente IA. Questo approccio innovativo garantisce che VTEX e i suoi clienti siano allineati per ridurre i costi e migliorare l’esperienza del cliente.

VTEX e Weni condividono già clienti che hanno ottenuto successo su entrambe le piattaforme, come Grupo Cencosud, un importante conglomerato retail con una presenza che si estende attraverso le Americhe (compresi America Latina e Stati Uniti) e la Cina. La multinazionale quotata in borsa ha sfruttato la soluzione di Weni implementando un canale di comunicazione intelligente per trasmettere ai propri clienti messaggi intenzionali e basati su dati. Questo ha portato a un aumento del 30% della soddisfazione dei clienti. Offrendo un approccio innovativo per migliorare la loro esperienza cliente con Weni, Grupo Cencosud ha trasformato ogni interazione in un’opportunità per aumentare le vendite e rafforzare la fedeltà al marchio.

“L’acquisizione di Weni rappresenta una tappa significativa nella strategia di VTEX di essere la spina dorsale del commercio connesso, offrendo una piattaforma CX completa, basata sui dati e potenziata dall’IA”, ha dichiarato Alexandre Soncini, co-fondatore di VTEX. “Questo è in linea con ciò che riteniamo rappresenti il futuro del commercio digitale, che chiamiamo Concierge Commerce. Mentre i venditori in negozio sono potenziati con strumenti per impegnarsi nel percorso omnicanale, la soluzione di Weni estende questo servizio clienti esclusivo ed efficiente. Questa unificazione dei canali fa sentire il consumatore come se l’intero processo di acquisto fosse personalizzato e ben supportato, proprio come un servizio di concierge”, ha aggiunto Soncini.