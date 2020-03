Sei mesi di VPN gratis per le università italiane

È cosa nota che la pandemia da coronavirus obblighi gli istituti di istruzione nazionali a continuare le proprie attività in digitale, e in questo le VPN possono contribuire a una corretta attività.

Al pari delle scuole, le università italiane hanno spostato online lezioni, gli esami e perfino le discussioni di laurea, tenute tramite le app di Web conference.

Daniel Markuson, espert di privacy digitale di NordVPN, sottolinea che anche la sicurezza informatica deve rimanere una delle priorità principali: alcuni criminali potrebbero cercare di sfruttare la situazione per truffare le persone più vulnerabili.

Markuson spiega che hacker potrebbero riuscire a introdursi in una riunione virtuale, o a convincere un utente a cliccare un link all’interno di una email di phishing, in modo da ottenere l’accesso al computer e a tutti gli account e i sistemi ad esso collegati. Basta un clic disattento o una connessione Wi-Fi non sicura per creare enormi problemi.

NordVPN, in qualità di fornitore di servizi VPN (virtual private network), ha deciso di offrire supporto ai dipendenti delle università italiane, garantendo la loro sicurezza digitale grazie ad account VPN gratuiti per la durata di 6 mesi.

La VPN, in quanto un servizio che permette di criptare il traffico Internet degli utenti e proteggere la loro identità online, permette a chi lavora da casa di accedere in modo criptato a server, sistemi e database che sarebbero altrimenti accessibili soltanto dall’ufficio. Attivando una VPN nessun malintenzionato può controllare quello che gli utenti fanno online.

I docenti universitari che desiderano fare richiesta di account NordVPN gratuiti possono inviare un messaggio a staysafe@nordvpnmedia.com dalla propria email istituzionale, allegando prova del rapporto lavorativo con l’università, come una copia del tesserino universitario o un link al proprio profilo sul sito istituzionale dell’università stessa.