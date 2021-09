Lavoro ibrido: Vowel, la soluzione per pianificare, fare e rivedere i meeting

Vowel viene descritta, dalla omonima società sviluppatrice, come una soluzione completa per i meeting, progettata per migliorare le riunioni sia prima che durante che dopo di esse.

Una soluzione che fornisce tutto il necessario per pianificare, ospitare, fare e rivedere le riunioni, il tutto in un unico posto.

Con agende collaborative, note dal vivo, video basato su browser, trascrizione in tempo reale, approfondimenti sulle riunioni e registrazioni on-demand. Senza alcunché da scaricare e nessun servizio aggiuntivo.

La società è una startup che ha da poco raccolto 13,5 milioni di dollari di finanziamenti di Serie A. E che sta ora aprendo lentamente al pubblico il prodotto, per il quale si può richiedere un accesso per testarlo direttamente.

Le riunioni con Vowel sono registrate e immediatamente disponibili per essere condivise quando sono finite, permettendo a chiunque non abbia potuto partecipare, o ai partecipanti che vogliono rivedere un passaggio, di farlo quando è più comodo.

Con una registrazione completa di ogni meeting, sottolinea la società sviluppatrice, è facile recuperare ciò che si è perso e capire il contesto delle decisioni prese, subito dopo la riunione o in qualsiasi momento futuro.

È possibile guardare l’intera riunione a 2x o saltare a un momento specifico con la ricerca per parole chiave alimentata esattamente da ciò che è stato detto, e da chi.

I meeting di Vowel sono potenziati dalla funzionalità di trascrizione automatica, ma non è chiaro se questa opzione sia accessibile solo per la lingua inglese o anche per altre.

Inoltre, l’ordine del giorno e gli appunti sono collegati alla riunione stessa. Quando ci si incontra con Vowel, tutti conoscono lo scopo della riunione e possono arrivare preparati.

Tutti possono rivedere e contribuire all’ordine del giorno in anticipo, e applicare modifiche in tempo reale durante. Non sono necessari strumenti aggiuntivi o la condivisione dello schermo: tutto ciò di cui tutti hanno bisogno è il link alla riunione.

È anche facile segnare i progressi, fissare i risultati e assegnare item di azione che tutti possono rivedere in seguito con i riepiloghi automatici e la ricerca.

Dal punto di vista dell’offerta commerciale, il pricing prevede al momento un piano gratuito e uno a pagamento, con un terzo di tipo enterprise ancora in preparazione.