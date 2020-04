Vodafone realizza la rete digitale virtuale con Vmware

Vodafone Group, con il supporto di Vmware ha completato l’implementazione della Network Virtual Infrastructure in tutto il proprio business europeo, per un totale di 21 mercati locali.

Mettere in funzione una rete affidabile e agile che può essere aggiornata in modo più efficiente per mantenere la qualità della copertura non è mai stato così importante, in quanto utenti di tutta Europa si affidano a Vodafone per fornire i servizi di connettività e comunicazione più critici durante l’emergenza Covid-19.

Con il completamento dei lavori in Albania, Vodafone dispone ora di un’unica architettura di rete digitale in tutti i mercati europei. Secondo la società, la Network Virtual Infrastructure consente di progettare, costruire, testare e implementare le funzioni di prossima generazione in modo più sicuro e più veloce di circa il 40%. L’automazione dell’infrastruttura contribuisce inoltre a limitare la quantità di interventi manuali necessari per il funzionamento e la manutenzione delle reti Vodafone.

L’infrastruttura telco cloud di VMware è distribuita da Vodafone in oltre 57 località in tutta Europa e altre 25 nei mercati di Africa, Asia e Oceania. L’infrastruttura cloud-based supporta il voice core, il data core e le piattaforme di servizio su oltre 900 funzioni di rete virtuali. Quasi il 50% dei nodi di rete core di Vodafone che forniscono voice e data service sono eseguiti sulla piattaforma NVI di VMware, vCloud NFV.

La piattaforma telco cloud di VMware fornisce l’automazione per il virtual compute, lo storage, il networking, la gestione e le funzionalità operative per permettere agli operatori di offrire servizi di rete virtualizzati. Le sue funzionalità consentono ai Communication Service Provider di accelerare il time-to-market e aumentare i propri ricavi attraverso nuovi servizi, ottimizzando le operations, riducendo i costi dell’infrastruttura di rete e implementando modelli di business flessibili per i carichi di lavoro delle telecomunicazioni.