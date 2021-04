eSIM disponibili nei negozi Vodafone: come si usano

Importante passo avanti tecnologico per Vodafone, che svela il supporto ufficiale alle eSIM.

Si parla di eSIM per indicare l’embedded SIM, scheda telefonica a circuito integrato.

Le eSIM Vodafone rappresentano l’evoluzione più recente delle schede SIM e si caratterizzano per il fatto che non necessitano di un supporto fisico da inserire in un dispositivo in quanto vengono direttamente installate sullo stesso.

Le eSIM sono generalmente realizzate con lo standard MFF2 e possono essere usate sia in dispositivi di tipo machine-to-machine sia su dispositivi come smartphone e smartwatch.

L’uso di questo tipo di SIM non solo permette di ripensare in maniera innovativa il design dei dispositivi, in particolare quelli wearable, che non hanno più bisogno di uno slot in cui inserire e da cui rimuovere la scheda telefonica fisica, ma offrono anche prestazioni migliori dal punto di vista dell’affidabilità e della sicurezza.

Una eSIM permette inoltre di memorizzare al suo interno più profili, da poter attivare a seconda delle proprie necessità, oppure di sovrascrivere le informazioni salvate sulla SIM, ad esempio in caso di cambio di operatore telefonico o di piano tariffario.

Le eSIM, caratteristiche e vantaggi

La eSIM è quindi una SIM virtuale che sostituisce la necessità di avere una SIM card fisica. Non sarà più necessario inserire ed estrarre la SIM dal nuovo telefono.

La eSIM non può essere persa o danneggiata perché è scaricata direttamente sullo smartphone.

Inoltre, eSIM consente di utilizzare due numeri di telefono contemporaneamente senza dover inserire SIM diverse ogni volta.

La scheda della tua eSIM è dotata di QR Code, codice PIN e PUK. Una volta scansionato, il QR code permetterà di scaricare il profilo eSIM sul telefono (proprio come se inserissimo nel telefono una SIM fisica) e di poter utilizzare la connettività Vodafone.

Come attivare il profilo eSIM Vodafone

Per attivare una eSIM Vodafone, i passi sono molto semplici: basta acquistarne una in un negozio Vodafone. Poi ci si connette con il proprio device ad internet tramite rete WiFi e si procede con l’attivazione, attraverso il QR Code di attivazione fornito.

Come le SIM fisiche, le eSim Vodafone sono corredate di codice PIN e PUK.

Ecco una rapida guida per Android e iOS sulla procedura da seguire per l’attivazione consigliata da Vodafone sul proprio sito: