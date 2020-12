Vodafone: Nreal Light, gli occhiali per la realtà mista con il 5G

Vodafone proporrà gli occhiali Nreal Light ai consumatori e alle aziende nei suoi mercati europei, per consentire esperienze di realtà aumentata e mista attraverso la rete propria rete Gigabit 5G ad alta velocità e bassissima latenza

Gli Nreal Light arriveranno dapprima in Germania e Spagna, a primavera del 2021, poi negli altri mercati europei di Vodafone.

Gli Nreal Light sono occhiali per realtà mista che dispongono di un widescreen equivalente alla visualizzazione di uno schermo IMAX portatile.

Gli occhiali Nreal Light sono progettati per essere indossati quotidianamente e rramite una connessione USB-C cablata, attingono alla potenza di un telefono Android, che li aiuta nell’elaborazione e nell’esecuzione delle funzioni di controllo.

Si tratta di smart glasses che offrono un’esperienza di realtà aumentata e di realtà mista con una comprensione sofisticata dell’ambiente circostante, inclusi sei gradi di libertà di tracciamento, rilevamento del piano e tracciamento delle immagini.

Come spiega una nota di Vodafone, la realtà aumentata sperimentata con gli Nreal Light sovrappone le applicazioni digitali all’equivalente visivo di un grande schermo trasparente, consentendo agli utenti di vedere, muoversi e interagire facilmente con l’ambiente circostante.

Le applicazioni di realtà mista consentono di fare un ulteriore passo avanti, sovrapponendo contenuti digitali all’ambiente visibile, fondendo il mondo reale e il contenuto digitale e consentendo all’utente di interagire con oggetti 3D virtuali.

Gli Nreal Light sono compatibili con la maggior parte delle applicazioni per smartphone Android esistenti, per dare un’esperienza di realtà aumentata a molte app familiari.

Quando sono collegati tramite un telefono Android compatibile, gli utenti possono utilizzare gli occhiali Nreal Light per navigare sul Web o fare acquisti, guardare video, TV e sport, fare esperienze di gaming o tenere sotto controllo social media, il tutto in realtà aumentata su un grande schermo virtuale, con un multitasking fino a tre applicazioni contemporaneamente.

Lo sviluppo di nuove applicazioni 5G

Vodafone e Nreal stanno anch collaborando allo sviluppo di applicazioni di realtà aumentata e mista per consumatori e aziende, per sfruttare appieno la rete 5G.

Le applicazioni di realtà mista allo studio includono app per lo sport che sovrappongono statistiche e grafici durante le partite dal vivo, giochi multiplayer avanzati che mescolano ambienti live e virtuali in tempo reale, guide di navigazione e turistiche, coaching di fitness, interior design e formazione interattiva e coinvolgente.

Vodafone sta sviluppando anche una gamma di applicazioni per le aziende, che vanno da chiamate in videoconferenza più coinvolgenti alla collaborazione remota sui processi di progettazione, ingegneria, produzione e assemblaggio. Anche il retail, la formazione sui prodotti, gli showroom virtuali e il supporto tecnico da remoto possono essere abilitati tramite la realtà mista in 5G.

La collaborazione tra Nreal e Vodafone segue la disponibilità del Nreal Light Developer Kit, che consente agli sviluppatori di creare le proprie applicazioni di realtà mista per il mass market.