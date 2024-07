Vodafone e Meta collaborano per ottimizzare i video brevi e potenziare l’efficienza della rete

Vodafone e Meta hanno annunciato oggi di aver collaborato a un nuovo modo di liberare capacità di rete per tutti i clienti di telefonia mobile, consentendo loro di visualizzare un maggior numero di brevi video di alta qualità.

Questa ottimizzazione della rete è stata applicata in undici mercati europei dall’inizio di giugno di quest’anno.

In un primo test di tre settimane condotto nel Regno Unito nell’aprile 2024, le società hanno registrato una significativa riduzione del traffico di rete per le applicazioni Meta sulla rete mobile di Vodafone. Vodafone ha liberato risorse di rete aggiuntive su alcuni dei suoi siti 4G/5G più popolari, in modo che tutti i clienti di telefonia mobile in questi luoghi affollati, come centri commerciali e snodi di trasporto, ne abbiano beneficiato.

Sia Vodafone che Meta sono aperte a collaborare con tutti gli attori dell’ecosistema per migliorare continuamente l’uso efficiente delle risorse di rete. Insieme, Vodafone e Meta sosterranno la crescita di nuovi servizi digitali, manterranno le applicazioni critiche libere da congestioni e risparmieranno energia.

Alberto Ripepi, Chief Network Officer di Vodafone, ha dichiarato: “La volontà di Meta di ottimizzare l’erogazione di video per le sue applicazioni apre la strada a un uso più efficiente delle risorse di rete esistenti”. Vodafone e Meta hanno implementato queste ottimizzazioni in tutti i mercati europei di Vodafone e intendono continuare a collaborare per promuovere ulteriori efficienze”.

Meta si concentra sull’ottimizzazione e sull’efficienza, continuando ad apportare miglioramenti all’ingegneria video e all’implementazione dell’infrastruttura, per migliorare sia l’esperienza dell’utente che l’efficienza delle applicazioni video. “Il nostro rapporto con Vodafone è una partnership a lungo termine e la collaborazione sull’ottimizzazione video è un’opportunità per guidare l’innovazione e plasmare il futuro di Internet. Ci impegniamo a continuare la nostra collaborazione con partner innovativi come Vodafone, con i produttori di dispositivi, con i fornitori di apparecchiature e con il più ampio ecosistema digitale, per spingere i confini dell’ottimizzazione video“, ha dichiarato Gaya Nagarajan, vicepresidente di Network Engineering di Meta.