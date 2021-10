Vodafone Business Italia, sarà Lorenzo Forina il nuovo Direttore

Cambiamenti al vertice per Vodafone Business Italia: la società ha annunciato che dall’11 ottobre 2021 Lorenzo Forina assumerà il ruolo di Direttore della società, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio.

Succede a Giorgio Migliarina, dal 2018 Direttore di Vodafone Business Italia, che cresce nel Gruppo assumendo il ruolo di Vodafone Business Group Product and Services Director a riporto di Vinod Kumar, CEO di Vodafone Business.

Prima di assumere il nuovo ruolo nel Gruppo, Forina ha maturato una lunga esperienza in Telecom Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità come Chief Business & Top Client Division Officer e come Chief Marketing Officer Consumer Division, fino a ricoprire il ruolo di Chief Revenue Officer nel 2019.

Forina ha iniziato la sua carriera nella consulenza in Value Partner e in McKinsey & Company dal 1998 al 2013, dove è stato Partner occupandosi in particolare dell’industria delle telecomunicazioni.