Vodafone aggiorna la sua rete globale con il Software Defined Networking

Vodafone Group ha annunciato un avanzato aggiornamento software alla propria rete di trasporto Internet, completato con successo, che ha visto l’applicazione del Software Defined Networking (SDN) al suo network globale che gestisce tutto il traffico dati e voce mobile e fisso.

Grazie a questo aggiornamento – ha sottolineato l’azienda –, i clienti wholesale e business potranno aggiungere progressivamente capacità in modo più rapido ed economico per soddisfare la futura domanda del mercato, nonché introdurre nuovi servizi e aumentare la sicurezza su larga scala.

I vantaggi per i clienti, ha affermato l’operatore, sono legati alla possibilità di usufruire servizi di connettività internazionale flessibili e semplici, e di un ridotto tempo di attivazione.

Vodafone ha implementato la tecnologia Software Defined Networking (SDN) sull’intera rete globale che orchestra tutto il traffico dati e voce mobile e fisso. In particolare, gli ingegneri Vodafone hanno implementato il software sia alla rete ottica, che converte i dati in luce per la trasmissione a velocità molto elevate, sia alla rete IP (Internet Protocol) che consente a computer e dispositivi di connettersi in modo sicuro a Internet.

La nuova tecnologia consentirà alla rete di essere completamente automatizzata e programmabile. Potranno essere apportate modifiche a oltre 620 piattaforme di rete multi-vendor utilizzando comandi software-driven, archiviati virtualmente nel cloud privato sicuro di Vodafone.

La rete Vodafone – mette in evidenza l’azienda – serve centinaia di milioni di utenti e fornitori di contenuti e Internet di terze parti in 28 Paesi in quattro continenti.

Con il traffico dati sulle reti fisse e mobili di Vodafone che continua a crescere di oltre il 15% all’anno, l’azienda ha dichiarato che può ora soddisfare più facilmente e rapidamente le richieste dei clienti.

E attraverso l’introduzione di tecnologie come il machine learning e l’intelligenza artificiale, in futuro l’operatore internazionale sarà in grado di intervenire esattamente dove è necessario.

La rete globale di Vodafone comprende cavi in fibra ottica in grado di trasportare e dirigere fino a 250 terabyte di traffico dati in qualsiasi momento.

Fornisce i collegamenti vitali che collegano consumatori, aziende e partner strategici tramite decine di migliaia di stazioni base mobili in Europa e Africa e oltre 270 data center di terze parti e di proprietà di Vodafone.

L’attivazione dello stack SDN consente di rimuovere la complessità per i servizi di terze parti che interagiscono con il network.

Vodafone potrà servire meglio le esigenze dei clienti globali da un’unica fonte e da un contratto universale, senza che essi debbano avere a che fare con un mosaico di reti separate di operatori nazionali.

Inoltre, Transport API comuni possono essere messe a disposizione dei clienti globali e dei partner strategici di Vodafone, che potranno così migliorare la qualità e le prestazioni dei propri servizi di streaming, Internet e dati per gli utenti finali.

