Vodafone completa l’acquisto Liberty Global per 18,4 miliardi di euro

Vodafone Group Plc ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione delle attività di Liberty Global in Germania e Repubblica Ceca, Ungheria e Romania (CEE) per un valore aziendale complessivo di 18,4 miliardi di euro.

In questo modo Vodafone diventa ora il principale operatore convergente europeo con 54 milioni di famiglie via cavo e in fibra "in rete" e una rete totale di prossima generazione che raggiunge 124 milioni di abitazioni e aziende.

Quasi la metà delle entrate dei servizi europei di consumo di Vodafone proviene ora dalla crescita di servizi fissi e convergenti.

Il ceo di Vodafone Group, Nick Read, in una nota ha dichiarato che “Con l'acquisizione delle attività di Liberty in Germania e nell'area CEE, abbiamo completato la nostra trasformazione in operatore convergente leader in Europa. Non solo abbiamo rimodellato la nostra attività, diventando il proprietario della più grande infrastruttura di rete di prossima generazione con capacoità di gigabit nella regione, ma siamo ora in grado di fare la nostra parte nella realizzazione della società digitale per milioni di clienti”.