VMware semplifica i processi IT con innovative funzioni di gestione dei Mac

La semplificazione dei processi IT non è solo una strategia di risparmio, ma una necessità per le organizzazioni che vogliono rimanere competitive, sicure e adattabili nell’attuale panorama lavorativo ibrido: per questo, VMware ha annunciato funzionalità di automazione avanzate e integrazioni di terze parti ampliate attraverso la piattaforma Anywhere Workspace, che forniscono alle organizzazioni gli strumenti necessari per semplificare i flussi di lavoro IT, potenziare la sicurezza e migliorare l’efficienza complessiva.

“L’implementazione di funzionalità di automazione in tutti gli aspetti dei flussi di lavoro IT è essenziale per creare un ambiente di auto-riparazione, auto-configurazione e auto-sicurezza, in linea con la nostra visione di spazio di lavoro autonomo“, ha dichiarato Shankar Iyer, Senior Vice President e General Manager, End-User Computing, VMware. “L’annuncio odierno di una gestione dei Mac di nuova generazione, basata su un moderno toolkit di automazione e su nuove integrazioni con Intel, fornirà alle organizzazioni una gestione unificata e approfondimenti che faranno progredire la modernizzazione e la sicurezza dell’IT“.

“È indispensabile mantenere una visione completa dello spazio di lavoro moderno e la nostra strategia prevede di potenziarla attraverso un approccio a piattaforma e di sfruttare l’automazione ogni volta che è possibile. Essendo un team globale che lavora in più di 90 paesi, una visione olistica del nostro patrimonio è fondamentale“, ha dichiarato Scott Gardiner, Group End-User Computing manager di Rentokil. “Con Workspace ONE Intelligence come data service centrale, possiamo vedere in tempo reale i dati sulla postura di sicurezza e i dati sull’esperienza per aiutarci a risolvere i problemi e a porvi rimedio in modo efficace. La possibilità di analizzare i problemi di sicurezza specifici e i dati relativi alla cronologia dei dispositivi ci permette di semplificare i nostri flussi di lavoro di assistenza e correzione. Una volta individuati esattamente i problemi, possiamo creare automazioni con Freestyle Orchestrator per risolverli in modo proattivo, consentendoci di scalare la nostra organizzazione IT“.

La gestione dei Mac di nuova generazione semplifica i flussi di lavoro IT e fa risparmiare sui costi

L’adozione di macOS è in aumento – sottolinea VMware –, in quanto le organizzazioni supportano programmi di scelta dei dispositivi, ma l’uso di strumenti isolati per gestire questi endpoint può causare complessità per i team IT ed esperienze incoerenti per i dipendenti. Le organizzazioni riconoscono che l’integrazione di tutti i dispositivi in una strategia UEM completa è il modo più efficace per migliorare la sicurezza e ridurre i costi e la complessità della gestione della diversità degli endpoint.

VMware End User Computing risponde a questa esigenza introducendo nuove e innovative funzionalità di gestione dei Mac supportate da un moderno toolkit di automazione in Freestyle Orchestrator, che si aggiungono alle solide funzionalità di gestione di macOS già offerte in Workspace ONE UEM. Il supporto per gli endpoint macOS in Freestyle Orchestrator offre una moderna piattaforma low/no-code per creare e automatizzare complessi flussi di lavoro IT, tra cui la distribuzione di app e patch, il sequenziamento di software e risorse e la gestione dello stato desiderato del sistema operativo. Ciò permette agli amministratori di lavorare in modo più efficiente, consentendo una significativa automazione delle attività quotidiane essenziali, come l’onboarding e la configurazione dei Mac.

Per creare uno spazio di lavoro autonomo auto-riparante, auto-configurante e auto-sicuro, VMware annuncia Hub Health, nuove linee di base per la sicurezza di terze parti e una nuova dashboard di gestione degli aggiornamenti per macOS. VMware offrirà funzionalità di auto-riparazione tramite Hub Health, un servizio unico e sempre attivo in esecuzione sull’endpoint.

Hub Health è alimentato da Workspace ONE Intelligent Hub e Workspace ONE UEM per identificare automaticamente i trend di salute dei dispositivi macOS e guidare le correzioni proattive basate sull’UEM per i problemi più comuni. Grazie alle nuove linee guida di sicurezza di terze parti per macOS, gli amministratori IT possono gestire facilmente le impostazioni di configurazione consigliate dagli standard di sicurezza comuni senza dover ricorrere a script manuali. Insieme a VMware Freestyle Orchestrator, l’IT può applicare le impostazioni in modo uniforme su tutti i dispositivi per garantire la conformità e ridurre gli errori.

La nuova dashboard di gestione degli aggiornamenti macOS fornisce maggiori informazioni per proteggere i dispositivi Mac, supportando la pianificazione delle patch, il targeting di utenti e dispositivi, la gestione degli errori e le escalation. Queste funzionalità di gestione dei Mac all’avanguardia sono perfettamente integrate, eliminando i silos di gestione, risparmiando sui costi, potenziando la flessibilità dell’IT e aumentando la sicurezza e la conformità.