VMware rendere gratuiti Fusion e Workstation per tutti gli utenti

VMware ha annunciato una novità importante per il settore della virtualizzazione desktop: a partire dall’11 novembre 2024, VMware Fusion e VMware Workstation saranno gratuiti per tutti, includendo utenti commerciali, educativi e personali. Questa scelta punta a rendere i software più accessibili e a raggiungere un pubblico più ampio.

Vmware, ecco cosa cambia e cosa significa per gli utenti attuali

Con effetto immediato, i prodotti VMware Fusion e Workstation non richiederanno più un abbonamento a pagamento. Le versioni avanzate, come Workstation Pro e Fusion Pro, non saranno più disponibili per l’acquisto.

Per chi ha attualmente un contratto commerciale attivo, nulla cambia nel breve periodo: i termini rimangono validi fino alla loro naturale scadenza, con il supporto e i servizi previsti dal contratto ancora disponibili. VMware conferma il proprio impegno nel mantenere standard elevati di assistenza durante tutto il periodo contrattuale.

Impatto sul supporto e sulle funzionalità

La transizione verso il modello gratuito non comprometterà le funzionalità principali dei prodotti. Gli utenti potranno continuare a utilizzare tutti gli strumenti e le caratteristiche già disponibili nelle versioni precedenti.

Per i clienti con contratti di supporto attivi, il servizio di assistenza rimarrà invariato fino alla scadenza. Successivamente, anche se non sarà più possibile aprire ticket di supporto, gli utenti avranno accesso a risorse online come documentazione, guide e forum della community per trovare soluzioni e consigli.

Le risorse messe a disposizione da VMware

Il nuovo modello di supporto gratuito

Per chi inizia a utilizzare VMware Fusion o Workstation nel nuovo modello gratuito, sono previste diverse opzioni di supporto alternative:

Accesso alla community : Uno spazio dove gli utenti possono condividere esperienze e soluzioni.

: Uno spazio dove gli utenti possono condividere esperienze e soluzioni. Documentazione approfondita : Manuali e guide per utilizzare al meglio gli strumenti.

: Manuali e guide per utilizzare al meglio gli strumenti. Articoli tecnici: Una libreria di articoli per risolvere problemi o esplorare funzionalità avanzate.

Le prospettive future

VMware continuerà a investire nello sviluppo dei prodotti, con miglioramenti di usabilità e nuove funzionalità. L’apertura a un pubblico più ampio permetterà inoltre di raccogliere feedback preziosi, utili per ottimizzare ulteriormente Fusion e Workstation.

Questo cambiamento rappresenta un’opportunità per semplificare l’accesso a strumenti consolidati e utili per la virtualizzazione desktop. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata ai prodotti e le FAQ ufficiali sul sito VMware.