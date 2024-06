Apple Design Awards 2024: ecco tutti i vincitori

Apple ha svelato i nomi di chi ha vinto gli annuali Apple Design Awards, premiando 14 app e giochi d’eccellenza. I vincitori e le vincitrici di quest’anno sono rappresentati da team di sviluppo provenienti da tutto il mondo, scelti per le loro grandi abilità tecniche, il talento nel design e la capacità di innovare.

“È stimolante vedere come le sviluppatrici e gli sviluppatori usano la nostra tecnologia per creare app e giochi eccezionali che migliorano la vita degli utenti”, ha dichiarato Susan Prescott, Apple’s vice president of Worldwide Developer Relations. “Quest’anno chi ha vinto ha dimostrato che le app consentono esperienze coinvolgenti ed emozionanti, e siamo entusiasti di rendere omaggio al loro lavoro e al loro ingegno in occasione della WWDC 2024.”

Un’app e un gioco sono stati premiati per ciascuna di queste categorie: divertimento, inclusione, innovazione, interazione, impatto sociale, grafica e, per la prima volta, spatial computing. I progetti finalisti erano 42.

Divertimento

La descrizione ufficiale di Apple: “Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria offrono esperienze memorabili e coinvolgenti, potenziate dalle tecnologie Apple”.

App : Bears Gratitude

Sviluppatore: Isuru Wanasinghe (Australia)

Bears Gratitude è un modo semplice per incoraggiare e sostenere una sincera auto-riflessione. L’app offre la possibilità di scrivere un diario stabilendo semplici pratiche quotidiane di gratitudine. I personaggi nell’app, realizzati con estrema cura dei dettagli, contribuiscono a creare un senso di calore e di routine per aiutare chi usa la app a costruire la propria felicità, un giorno alla volta.

Gioco: NYT Games

Team di sviluppo: The New York Times Company (Stati Uniti)

Attraverso un interessante mix di titoli, New York Times Games ha ridisegnato il sistema di navigazione e ampliato il catalogo dei giochi. Alcuni nuovi titoli, come Connections, sono stati progettati per offrire il massimo livello di rigiocabilità, con un design elegante e una facilità d’uso che si traducono in un’esperienza che incoraggia tutte le persone a divertirsi.

Progetti finalisti in questa categoria: Dudel Draw di Silly Little Apps, LLC; Hello Kitty Island Adventure di Sunblink Entertainment LLC; Rooms di Things, Inc.; WHAT THE CAR? di Triband ApS.

Inclusione

La descrizione ufficiale di Apple: “Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria offrono una grande esperienza a tutti, supportando persone con background, abilità e linguaggi diversi.”

App : oko

Team di sviluppo: AYES (Belgio)

Avvisando i pedoni sullo stato dei segnali luminosi attraverso informazioni tattili e sonore, oko è un’app che ha un impatto immediato sulla vita delle persone ipovedenti. È una soluzione efficace che risponde a esigenze di sicurezza cruciali sfruttando tecnologie Apple come VoiceOver e font dinamico.

Gioco: Le avventure di Crayola

Team di sviluppo: Red Games Co. (Stati Uniti)

Le avventure di Crayola, un gioco colorato che offre tante possibilità creative, dove chi gioca può dare vita a personaggi con diverse tonalità della pelle, abilità, corporature e identità di genere, personalizzando completamente la narrazione. Utenti di tutte le età possono immergersi in questa incantevole esperienza ludica, passando da attività in cui creare elementi decorativi alla risoluzione di rompicapi o alla lettura di storie.

Progetti finalisti in questa categoria: Complete Anatomy 2024 di Elsevier, quadline di Kovalov, Tiimo di tiimo ApS e Unpacking di Humble Bundle.

Innovazione

La descrizione ufficiale di Apple: “Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria offrono un’esperienza di prim’ordine attraverso un utilizzo innovativo delle tecnologie Apple che li rende unici nel loro genere.”

App : Procreate Dreams

Team di sviluppo: Procreate (Australia)

Procreate Dreams è un incredibile strumento di progettazione che permette a ogni utente che si dedica a progetti creativi di realizzare animazioni 2D sfruttando l’ampia e nota gamma di pennelli, gesti e movimenti del PencilKit nell’app Procreate originale. I controlli sono estremamente intuitivi e supportano sia le interazioni multitouch, sia Apple Pencil. L’app offre potenti effetti animati, audio e video per dare vita alle creazioni e alle opere d’arte degli utenti.

Gioco: Lost in Play

Team di sviluppo: Happy Juice Games (Israele)

Lost in Play offre un incantevole viaggio nell’immaginazione infantile, con rompicapi studiati nei dettagli e caratterizzati da personaggi accattivanti e divertenti minigiochi. Questo gioco “punta e clicca” è caratterizzato da una grafica disegnata a mano, interazioni facili da imparare e una meccanica coinvolgente che stimola la curiosità dei bambini.

Progetti finalisti in questa categoria: Call of Duty: Warzone Mobile di Activision Publishing, Inc.; Copilot Money di Copilot Money, Inc.; SmartGym di Mateus Abras; Wavelength di Palm Court LLC.

Interazione

La descrizione ufficiale di Apple: “Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria offrono interfacce intuitive e controlli semplici, ad hoc per la piattaforma su cui vengono utilizzati.”

App : Crouton

Team di sviluppo: Devin Davies (Nuova Zelanda)

Crouton offre agli utenti un’interfaccia semplice con cui salvare ricette, creare liste della spesa e vedere le indicazioni passo passo per la preparazione dei piatti. Grazie a interazioni naturali, con Crouton l’utente non deve spostare costantemente l’attenzione dal piano di lavoro allo schermo.

Gioco: Rytmos

Team di sviluppo: Floppy Club (Danimarca)

Rytmos sfida giocatori e giocatrici a risolvere rompicapi creando percorsi attraverso semplici gesti di trascinamento e, dopo aver completato ogni livello, viene aggiunto un nuovo elemento a un brano in evoluzione. L’interfaccia utente chiara rende il gioco immediatamente comprensibile e i gesti sono semplici e divertenti, anche quando la complessità del gioco aumenta.

Progetti finalisti in questa categoria: Arc Search di The Browser Company of New York Inc; finity. di Seabaa, Inc.; Little Nightmares di Playdigious; Procreate Dreams di Savage Interactive Pty Ltd.

Impatto sociale

La descrizione ufficiale di Apple: “Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria migliorano la vita degli utenti in maniera significativa e fanno luce su problematiche cruciali.”

App : Gentler Streak Fitness Tracker

Team di sviluppo: Gentler Stories (Slovenia)

Gentler Streak mira a migliorare lo stile di vita di ogni persona, indipendentemente da chi sia o dove si trovi. L’app usa promemoria motivanti pieni di ottimismo, che tengono conto sia della forma fisica, sia del benessere mentale. I dati sanitari sono organizzati in modo intelligente e perfettamente integrati per aiutare ogni utente a monitorare con precisione attività fisica, riposo e benessere. Nella visualizzazione del riepilogo mensile viene mostrato il trend attuale dell’utente in rapporto alla propria storia, e ci si concentra sui progressi individuali e non sul confronto con i risultati di altri.

Gioco: The Wreck

Developer: The Pixel Hunt (Francia)

Nella visual novel The Wreck, i giocatori e le giocatrici seguono la storia di Junon, una scrittrice che improvvisamente deve recarsi in ospedale per prendere una decisione che cambierà la sua vita e avrà un forte impatto sulla sua famiglia. Il gioco ha una scrittura eloquente, basata sulla narrazione profonda e intima di situazioni di stress, e invita chi gioca a riflettere sulle proprie decisioni nel corso di un’esperienza intensa e ricca di sfumature.

Progetti finalisti in questa categoria: Ahead: Emotions Coach di ahead Solutions GmbH; Cityscapes: Sim Builder di MagicFuel Games; How We Feel di The How We Feel Project, Inc.: The Bear di Mucks Games.

Grafica

La descrizione ufficiale di Apple: “Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria sono caratterizzati da immagini sensazionali, interfaccia utente disegnata con maestria e animazioni di alta qualità al servizio di un tema particolare e coesivo.”

App: Rooms

Team di sviluppo: Things, Inc. (Stati Uniti)

Rooms offre agli utenti un foglio bianco su cui disegnare scene fantasiose, una piattaforma per giochi divertenti e uno spazio sociale in cui interagire con migliaia di creazioni di altre persone. Le stanze nell’app sono ricche di deliziosi dettagli e le interazioni, e i suoni e gli elementi visivi sono peculiari e al contempo coinvolgenti.

Gioco: Lies of P

Team di sviluppo: NEOWIZ (Corea del Sud)

Lies of P è un’avventura fantastica che reinventa una fiaba classica, in cui un burattino robotico creato da Geppetto deve sopravvivere a una battaglia in una città tormentata per trovare il proprio creatore. Gli effetti visivi svelano un mondo di splendide texture, illuminazione dettagliata ed effetti sorprendenti. Inoltre, varie opzioni di personalizzazione, come l’upscaling MetalFX e gli effetti di nebbia volumetrica su Mac, consentono agli utenti di personalizzare il gioco come desiderano.

Progetti finalisti in questa categoria: DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT di 505 Games (U.S.), Inc.; Honkai: Star Rail di COGNOSPHERE PTE. LTD.; Meditate di RhythmicWorks; Sunlitt: Sun Position and Path di Nicolas Mariniello.

Spatial computing

La descrizione ufficiale di Apple: “I team vincitori di questa categoria uniscono una straordinaria abilità artistica ad esperienze spaziali insolite.”

App : djay pro – DJ App & AI Mixer

Team di sviluppo: algoriddim GmbH (Germania)

djay è un modo completamente nuovo di interagire con la musica in un ambiente spaziale. Offre un suono ad alta definizione e infinite possibilità di mixaggio grazie a una straordinaria ingegnosità tecnica e all’immersività totale nel mondo sonoro. L’app include strumenti come giradischi di qualità, un interessante pannello di effetti interattivi e una serie di ambienti ben studiati, da una scena notturna nel deserto a una lounge spaziale con robot danzanti.

Gioco: Blackbox

Team di sviluppo: Shapes and Stories (Stati Uniti)

Blackbox per Apple Vision Pro sfida gli utenti a guardare lo spazio da ogni angolazione. A ogni passo l’utente è accompagnato da intriganti rompicapi ed easter egg abilmente nascoste. Il gioco è ricco di meravigliosi dettagli, arrivare ad ogni soluzione è come imparare un nuovo trucco di magia, mentre i rompicapi si sviluppano gradualmente attorno all’utente, premiando la sua curiosità.

Progetti finalisti in questa categoria: Loóna: Cozy Puzzle Games di Loona Inc.; NBA by NBA MEDIA VENTURES, LLC; Sky Guide di Fifth Star Labs LLC; Synth Riders di Kluge Strategic Inc.

Maggiori informazioni sulle app e i giochi vincitori e finalisti degli Apple Design Awards sono disponibili online all’indirizzo developer.apple.com/design/awards o nell’app Apple Developer.