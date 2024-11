VMware Explore 2024: Broadcom accelera la modernizzazione dell’Enterprise IT

Oggi, in occasione di VMware Explore 2024 di Barcellona, Broadcom annuncia innovazioni, servizi e partnership per aiutare i clienti ad avere successo nella trasformazione del cloud e a sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale.

Oggi – sottolinea Broadcom – i responsabili aziendali sono alle prese con la necessità di modernizzare i data center e l’edge e di adottare l’AI generativa (GenAI), un imperativo ormai, il tutto riducendo i costi operativi e gestendo la moltitudine di rischi legati alla sicurezza, alla privacy dei dati e alle normative della GenAI.

Per bilanciare queste complessità, sbloccare il potenziale dell’AI in azienda e ottimizzare le risorse, le organizzazioni devono sfruttare la potenza combinata di una piattaforma cloud privata, sostenuta da un networking alimentato dall’AI e alimentato da dati privati.

Abilitare il cloud privato ovunque con VMware Cloud Foundation

L’adozione dell’intelligenza artificiale, la sovranità digitale nazionale e il mantenimento della resilienza informatica sono fondamentali per le organizzazioni digital-first di oggi. Oggi Broadcom ha annunciato i progressi della sua piattaforma VMware Cloud Foundation per accelerare i risultati di business prioritari per le aziende, tra cui:

Ampliamento delle capacità di data service con il lancio di VMware Tanzu Data Services. Come nuova offerta di servizi avanzati VCF, Tanzu Data Services consentirà ai clienti di semplificare l’implementazione, la gestione e il consumo di servizi di dati critici e di velocizzare la delivery delle applicazioni, migliorare la sicurezza e la governance dei dati e l’efficienza operativa.

con il lancio di VMware Tanzu Data Services. Come nuova offerta di servizi avanzati VCF, Tanzu Data Services consentirà ai clienti di semplificare l’implementazione, la gestione e il consumo di servizi di dati critici e di velocizzare la delivery delle applicazioni, migliorare la sicurezza e la governance dei dati e l’efficienza operativa. Resilienza, sicurezza e recovery end-to-end con l’espansione del supporto di VMware Live Recovery per includere Google Cloud VMware Engine (GCVE) come ambiente di recovery isolato (IRE) di destinazione per i carichi di lavoro VCF, oltre a VMware Cloud su AWS e IRE on-premises, sia per il cyber che per il disaster recovery.

con l’espansione del supporto di VMware Live Recovery per includere Google Cloud VMware Engine (GCVE) come ambiente di recovery isolato (IRE) di destinazione per i carichi di lavoro VCF, oltre a VMware Cloud su AWS e IRE on-premises, sia per il cyber che per il disaster recovery. Maggiore supporto nel percorso di trasformazione del cloud privato con VMware Cloud Foundation grazie alla continua espansione del Private Cloud Modernization Program di Broadcom, che ora include uno strumento di maturità e ottimizzazione del cloud privato e una nuova certificazione VMware Cloud Foundation Architect.

con VMware Cloud Foundation grazie alla continua espansione del Private Cloud Modernization Program di Broadcom, che ora include uno strumento di maturità e ottimizzazione del cloud privato e una nuova certificazione VMware Cloud Foundation Architect. Supporto per la sovranità digitale con i VMware Cloud Service Provider (VCSP). Broadcom ha annunciato oggi che 50 VCSP offrono servizi cloud sovrani basati su VCF, di cui 30 nell’area EMEA. I partner VCSP sovrani soddisfano i requisiti per le operazioni locali da parte di un’entità legale che possiede, opera e gestisce l’offerta cloud sovrana con il completo controllo giurisdizionale, la residenza locale dei dati e la portabilità senza lock-in (piena reversibilità).

Broadcom ha inoltre annunciato la prossima disponibilità generale di Tanzu Platform 10, presentata per la prima volta al VMware Explore di Las Vegas. Tanzu Platform 10 rappresenta la prima release di Tanzu Platform per gli ambienti autogestiti, air gapped, ottimizzata per i cloud privati basati su VMware Cloud Foundation, ma supporta anche le implementazioni nel cloud pubblico.

Alimentare reti AI robuste oltre il Data Center con VeloCloud

Per aiutare i clienti a soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro AI in rapida crescita, Broadcom ha presentato importanti progressi nel suo portafoglio di prodotti VeloCloud, tra cui il lancio di VeloRAIN e l’avvio di un nuovo programma per i partner. Le nuove funzionalità e offerte consentiranno ai clienti di:

Accelerare e ottimizzare i carichi di lavoro di AI networking con l’introduzione della nuova architettura VeloRAIN. In un nuovo rapporto “State of the Edge” pubblicato oggi da Broadcom, il fattore trainante per l’adozione di soluzioni edge e di carichi di lavoro AI nell’edge distribuito è rappresentato dai problemi di connettività di rete tra le varie sedi (57%) e il principale risultato che gli intervistati sperano di ottenere è la riduzione della congestione di rete (65%). Con VeloRAIN, le aziende possono migliorare il modo in cui costruiscono e gestiscono le reti basate sull’intelligenza artificiale, con una prioritizzazione più intelligente delle applicazioni e del traffico, per operare in modo più efficiente e offrire esperienze utente superiori.

con l’introduzione della nuova architettura VeloRAIN. In un nuovo rapporto “State of the Edge” pubblicato oggi da Broadcom, il fattore trainante per l’adozione di soluzioni edge e di carichi di lavoro AI nell’edge distribuito è rappresentato dai problemi di connettività di rete tra le varie sedi (57%) e il principale risultato che gli intervistati sperano di ottenere è la riduzione della congestione di rete (65%). Con VeloRAIN, le aziende possono migliorare il modo in cui costruiscono e gestiscono le reti basate sull’intelligenza artificiale, con una prioritizzazione più intelligente delle applicazioni e del traffico, per operare in modo più efficiente e offrire esperienze utente superiori. Massimizzate le prestazioni, la resilienza e il supporto dei carichi di lavoro su scala con le nuove appliance VeloCloud Edge 4100 e 5100. Progettate per filiali di grandi dimensioni, hub regionali e data center, le ultime appliance VeloCloud Edge semplificano l’architettura di rete richiedendo l’implementazione di un minor numero di dispositivi per scalare i servizi di rete e di sicurezza a supporto delle crescenti esigenze aziendali.

Broadcom ha inoltre annunciato l’espansione del proprio ecosistema di partner con il lancio di un nuovo programma pensato per i Managed Service Provider (MSP). Il nuovo Broadcom Advantage Partner Program per i partner VeloCloud – Titan – introduce tre livelli (Pinnacle, Premier e Registered) e offre una serie di vantaggi del programma per aiutare gli MSP partecipanti a fornire il portafoglio SD-WAN VeloCloud come servizi gestiti a un’ampia gamma di clienti aziendali a livello globale.

Protezione di applicazioni e dati con soluzioni infrastrutturali Future-proofed con Application Networking & Security

Per aiutare i team IT e di sicurezza a proteggersi meglio dagli attacchi informatici e a migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro, Broadcom ha presentato oggi nuovi miglioramenti e funzionalità per VMware vDefend e VMware Avi Load Balancer, che includono: