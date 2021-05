Vmware, al via il dopo Pat Gelsinger: è Raghu Raghuram il nuovo CEO

VMware ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha nominato Rangarajan (Raghu) Raghuram come amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione, a partire dal 1 giugno 2021.

Un veterano del settore, Raghuram è un leader aziendale strategico che attualmente ricopre la posizione di Vicepresidente esecutivo e Direttore operativo, Prodotti e servizi cloud presso VMware.

Michael Dell, presidente del Consiglio di amministrazione di VMware ha espresso il proprio entusiasmo per avere Raghu nel ruolo di CEO di VMware.

Nel corso della sua carriera, continua Dell, Raghu ha guidato con integrità e convinzione, svolgendo un ruolo determinante nel successo di VMware.

Secondo il manager, Raghu è ora in grado di progettare il futuro della società, aiutando clienti e partner ad accelerare le loro attività digitali in questo mondo multi-cloud.

Da quando è entrato in VMware nel 2003, Raghuram ha contribuito a guidare la direzione strategica dell’azienda e la sua evoluzione tecnologica nel corso della ricca storia di VMware. Ha contribuito a far crescere il core business della virtualizzazione, ha guidato la strategia del software-defined data center, ha costruito e guidato l’attività di cloud computing di VMware e gli sforzi di trasformazione SaaS, ha svolto un ruolo fondamentale nella strategia di fusione e acquisizione dell’azienda ed è stato fondamentale nel guidare le partnership con Dell Technologies, hyper -scaler e altri partner strategici.

il neo CEO Raghu Raghuram ha dichiarato che VMware è pronta a guidare l’era del multi-cloud computing con una piattaforma software end-to-end che copre cloud, data center e edge, contribuendo ad accelerare le trasformazioni digitali dei clienti. Raghu si è detto molto onorato ed entusiasta di essere stato scelto per guidare VMware verso una nuova fase di crescita. Infine, il CEO ha affermato che la società ha enormi opportunità, le soluzioni giuste, il team giusto e che continuerà a lavorare con attenzione, passione e agilità.

Altre novità del management Vmware

La società ha inoltre annunciato che Sumit Dhawan è stato nominata Presidente, a capo di tutte le funzioni go-to-market, tra cui vendite mondiali, organizzazione commerciale e partner mondiale, esperienza e successo del cliente (CXS), marketing e comunicazioni. Con la sua vasta esperienza nello sviluppo e nella scalabilità di attività in abbonamento e il suo approccio customer oriented, Dhawan è l’ideale per assumere la leadership di questi team.

Dhawan attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President e Chief Customer Officer di VMware, dove ha contribuito a progettare la strategia aziendale per le offerte emergenti di multi-cloud e abbonamenti, trasformando il modo in cui i clienti VMware possono utilizzare i servizi VMware.

Sanjay Poonen, attualmente Chief Operating Officer, Customer Operations, ha preso la decisione personale di lasciare VMware dopo i suoi 7 anni in azienda, di recente a capo delle operazioni con i clienti e prima di quello di End-User Computing.