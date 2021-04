Vmware abilita il lavoro ovunque con Anywhere Workforce

Per affrontare il cambiamento imposto dal nuovo modo di lavorare, VMware annuncia Anywhere Workspace, una soluzione progettata per aiutare le aziende a fornire esperienze migliori e più sicure ai propri dipendenti, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.

VMware Anywhere Workspace

VMware Anywhere Workspace consente alla forza lavoro di oggi di lavorare ovunque, eliminando l’attrito che può esistere tra i sistemi IT e i dipendenti. Questo crea esperienze migliori e una sicurezza più ampia e più efficace.

Il tutto con meno spese e costi operativi.

La nuova soluzione aiuta i clienti a gestire ovunque l’esperienza multimodale dei dipendenti in modo che possano lavorare in modo più intelligente ed essere più produttivi. Dà loro accesso a user experience e a prestazioni coerenti su qualsiasi dispositivo, da qualsiasi luogo, su qualsiasi rete.

Inoltre, migliora il modo in cui l’IT può fornire servizi agli utenti.

Proteggere l’edge distribuito con una sicurezza maggiore e più efficace.

Ciò consente a qualsiasi utente di accedere a qualsiasi app da qualsiasi dispositivo. L’approccio Zero Trust di VMware combina la sicurezza della rete all’edge con la sicurezza e la gestione degli endpoint.

Automatizzare lo spazio di lavoro in modo che l’IT sia non solo più semplice, reattivo ed efficiente, ma anche più moderno. Questo permette alle aziende di concentrarsi sui risultati che desiderano raggiungere invece che sui compiti che devono svolgere.

Il tutto alimentato da una gestione intelligente dei flussi di lavoro, della compliance e delle prestazioni.

Le tecnologie Anywhere Workspace

VMware Anywhere Workspace riunisce i vantaggi di tre soluzioni già consolidate:

VMware Workspace ONE, che fornisce una gestione unificata degli endpoint, la virtualizzazione di desktop e applicazioni e una varietà di soluzioni relative all’esperienza dei dipendenti, alla produttività e alla sicurezza.

VMware Carbon Black Cloud, che assicura la protezione gli endpoint e dei carichi di lavoro cloud-native.

VMware SASE, che combina le capacità SD-WAN con le funzioni di sicurezza fornite dal cloud, tra cui la sicurezza web del cloud, l’accesso alla rete zero trust e il firewalling. Queste funzionalità sono fornite as-a-service da una rete globale di punti di presenza (PoP).

VMware Anywhere Workspace presenta punti di integrazione unici tra le soluzioni, con altri previsti nel tempo. Ad esempio, Carbon Black Cloud e Workspace ONE si integrano per unificare la gestione degli endpoint fisici e virtuali e le capacità di sicurezza. Workspace ONE e i servizi SASE (VMware SD-WAN, Work from Home networking, VMware Secure Access) si integrano per fornire un accesso di rete zero trust (ZTNA) su POP distribuiti a livello globale.