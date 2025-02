VivaTech collabora con il World Economic Forum per lanciare il Centro Europeo per l’Eccellenza nell’AI a Parigi

VivaTech e il World Economic Forum hanno concordato di istituire un Centro Europeo per l’Eccellenza nell’Intelligenza Artificiale (European Centre for AI Excellence – CAIE) a Parigi nel 2025. Il centro entrerà a far parte della rete globale del Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) del World Economic Forum, che riunisce i settori pubblico e privato per sfruttare la tecnologia a favore di un cambiamento trasformativo.

CAIE affronterà le principali sfide dell’IA adattando soluzioni alle esigenze europee, promuovendo l’innovazione e la crescita economica in tutto il continente. Sfruttando il ruolo della Francia come attore chiave nell’AI a livello globale, il centro sosterrà la ricerca transnazionale, favorirà gli ecosistemi di startup e promuoverà un’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale nel mondo degli affari e nella società, in linea con l’Action AI Summit organizzato dal Presidente Emmanuel Macron e tenutosi a Parigi nel febbraio 2025.

Supportato dall’ AI Governance Alliance del World Economic Forum – una delle reti più grandi e diversificate di stakeholder nel settore dell’AI a livello globale – CAIE promuoverà la collaborazione per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale inclusive e sostenibili, migliorando produttività, competitività e avanzamento tecnologico.

“Il World Economic Forum, in collaborazione con VivaTech, è impegnato a plasmare il futuro dell’AI in modo da favorire innovazione, crescita economica e progresso sociale”, ha dichiarato Jeremy Jurgens, Managing Director del World Economic Forum. “Il nuovo centro riunirà aziende, politici e ricercatori per sviluppare e ampliare soluzioni di intelligenza artificiale che abbiano un impatto positivo per tutti.”

Tra le priorità strategiche del centro vi saranno la promozione delle ricerche e delle scoperte più avanzate nell’ambito dell’AI, l’adozione responsabile della stessa in diversi settori industriali, la collaborazione intersettoriale per affrontare le sfide comuni a questo campo e il collegamento dell’ecosistema europeo dell’innovazione nell’AI con opportunità globali per potenziare la crescita economica e la competitività su scala mondiale.

“Una volta operativo, il centro avrà un ruolo fondamentale nel favorire la collaborazione paneuropea sull’AI e nel dimostrare il contributo unico dell’Europa nel promuovere un modello alternativo, in grado di bilanciare innovazione e diritti individuali”, ha affermato Maurice Lévy, Founder di VivaTech e Emeritus Chairman di Publicis Groupe. “Il centro sarà aperto ai ricercatori di tutto il mondo e prevediamo una stretta collaborazione con gli istituti di ricerca europei specializzati nell’intelligenza artificiale.”