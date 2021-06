Viva Wallet, Tap on Phone trasforma gli smartphone Android in POS

Viva Wallet offre in esclusiva un’esperienza di utilizzo per i pagamenti contactless a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, grazie a Tap on Phone disponibile su Viva Wallet POS App per Android. Tap on Phone rivoluziona la tecnologia POS trasformando qualsiasi dispositivo Android in un lettore di carte, consentendo alle aziende di accettare pagamenti contactless e con PIN senza la necessità di acquistare terminali hardware.

Gli esercenti ora possono ottenere accesso immediato all’app Viva Wallet, senza dover acquistare un terminale. Ciò migliorerà l’esperienza dei pagamenti alla consegna, consentirà di smaltire la fila in negozio più velocemente e assicura una mobilità totale per il personale (come ad esempio i camerieri) accelerando il processo di pagamento.

Numerosi i vantaggi offerti da Viva Wallet.

Nessun hardware (lettore) richiesto. Basta scaricare Viva Wallet POS App su qualsiasi dispositivo Android NFC. Pagamenti contactless e con PIN accettati da qualsiasi carta o digital wallet(Visa, Mastercard, Bancontact, Apple Pay & Google Pay). Ricevuta digitale. Invia ai clienti le ricevute tramite e-mail o SMS. Soluzione integrata: integrazione perfetta con app per ordini etc. 0% commissioni di incasso. Accredito il giorno successivo. IBAN italiano gratuito. Carta di debito digitale gratuita per le spese aziendali che può essere aggiunta istantaneamente ad Apple Pay o Google Pay.

Il servizio di Viva Wallet non necessita di alcuna installazione tecnica, non ha contratto, non ha canoni mensili e non richiede l’acquisto di un lettore di carte: un valido supporto per chi sta intraprendendo un percorso di trasformazione digitale e non abbia capitali da investire in queste nuove tecnologie.