Vittoria hub punta sull’Intelligenza Artificiale e lancia la sesta Call for Ideas

Vittoria hub annuncia la sesta Call for Ideas, invitando startup con idee e soluzioni sofisticate basate sull’Intelligenza Artificiale a candidarsi per rivoluzionare il settore Insurtech.

Dopo la recente celebrazione dei suoi primi cinque anni di attività con risultati oltre le aspettative, l’hub rinnova il proprio impegno nell’innovazione, offrendo premi fino a 100 mila euro. Le candidature sono aperte da oggi fino al 31 maggio 2025 e possono essere inviate compilando il form online disponibile qui.

Il profilo delle startup ricercate da Vittoria Hub

La nuova Call è rivolta a neonate realtà con diversi livelli di maturità, dall’early stage fino al seed e post seed, interessate a sviluppare il proprio business nella filiera Insurtech e Servizi. Le post seed con il più elevato grado di maturità, cosiddette Red Carpet, potranno essere oggetto di una selezione ad-hoc da parte del team di esperti Vittoria hub.

Tra i principali requisiti per essere ammesse, spicca un’elevata scalabilità industriale e un modello di business replicabile in modo efficace ed efficiente su scala nazionale e internazionale.

Focalizzandoci, invece, sulla tecnologia, la Chiamata mira a raccogliere nuove proposte che sfruttino le più avanzate implementazioni dell’IA, con particolare attenzione ad Agentic AI, Language Model Specializzati e Sicuri e IA Multimodale e Ambientale.

Tornano, infine, ad essere coinvolti tutti e quattro gli ecosistemi chiave di Vittoria hub – Casa, Salute e Benessere, Mobilità e Azienda Intelligente.

I 4 ambiti di ricerca

Lo scopo è, quindi, intercettare aziende emergenti che sviluppano soluzioni di Intelligenza Artificiale di ultima generazione nei seguenti ambiti:

1. Reasoning Agents: applicazioni che utilizzano l’IA per analizzare e comprendere documenti complessi individuando pattern, anomalie e opportunità di automazione per il miglioramento dei flussi informativi di Compagnia e delle soluzioni per la Rete Assicurativa.

2. Language Model specializzati e sicuri: modelli linguistici IA riaddestrati e specializzati per offrire servizi trasparenti e personalizzabili per l’Insurtech, con particolare attenzione alla sicurezza e alla privacy.

3. Ambient Intelligence & Robotics: soluzioni che integrano l’IA con l’IoT e la Robotica nell’ambiente domestico per creare case intelligenti, in grado di apprendere le abitudini degli abitanti (famiglie, caregiver, pet…) e adattarsi alle loro esigenze.

4. AI for Health: proposte innovative basate sull’IA per la prevenzione, con monitoraggio da remoto tramite app, al fine di ridurre i costi sanitari, evitare cure urgenti e promuovere una gestione proattiva della salute.

Casi d’uso

Questi fronti di innovazione e ricerca trovano applicazione concreta in diversi casi d’uso tra cui:

Evoluzione del settore Mobilità e Azienda Intelligente: assicurazioni personalizzate; miglioramento delle performance delle PMI;

Evoluzione dell’interazione con i Clienti: miglioramento del servizio clienti; ottimizzazione della raccolta di informazioni; ottimizzazione del processo di consulenza del cliente;

Evoluzione dei Processi Assicurativi tra Compagnia e Rete: gestione efficiente ed efficace nei processi; ottimizzazione e snellimento della gestione informazioni e documentazione; aggregazione della documentazione e facilitazione dell’analisi; automazione della gestione documentale

Evoluzione del settore domotica e digital health: sviluppo di nuove offerte assicurative per l’ecosistema casa per creare ambienti reattivi e personalizzati, migliorando comfort, sicurezza e sostenibilità sociale o ambientale; soluzioni focalizzate sulla salute oculistica, dermatologica, muscolo-scheletrica e dentale.

Le soluzioni saranno valutate ed eventualmente utilizzate sia da Vittoria Assicurazioni che da Vittoria Servizi, recentemente oggetto di un accordo che coinvolge il gruppo spagnolo Mapfre.

Via2: il programma di crescita

Le startup selezionate avranno la possibilità di accedere al programma Via2 (Vittoria Incubation, Adoption & Acceleration), ospitato negli spazi Bosch di via Marcantonio Colonna 35 a Milano e finalizzato ad un percorso di crescita dall’idea al go to market.

Le 3 fasi sono:

1. Incubazione, dalla Business Idea al MVP, Minimum Value Proposition;

2. Adozione, dal MVP al Proof Of Concept di interoperabilità con ecosistemi e infrastruttura Vittoria;

3. Accelerazione, dalla «POC Vittoria» al primo ingresso sui mercati nazionali e internazionali.

I servizi offerti da Vittoria hub e dai partner

Vittoria hub offre un supporto completo: oltre a ottenere premi in denaro fino a 60.000€, le startup selezionate beneficeranno di un pacchetto di servizi dal valore massimo di 40.000€, che include mentorship con esperti e imprese leader del settore, sviluppo delle idee, sostegno finanziario e gestionale, nonché risorse logistiche e amministrative. Inoltre, si uniranno a una rete strategica di investitori e associati, acquisendo maggiore visibilità e opportunità di collaborazione. Infine, i progetti più promettenti riceveranno indennità e riconoscimenti esclusivi.

Ad oggi il network è composto dalle seguenti aziende partner: Altea; Assintel; Bime Consulting; ClubDealOnline; CRIF; CrowFoundme; D&D Consulting; Design Group Italia; Doppia Elica; E-levation; F2A; Fintastico; FlowLex; G2 Startups; Gellify; HORSA; Hubspot; Humanverse; Innova&Partner; Invitalia; Italian Insurtech Association; IZI Lab; Knowhedge; Logotel; LCA lex; Maps; Microsoft; MLC Group; Officina Innovazione (Deloitte); Opera Logica; Opstart; Orrick; Osservatorio Polimi; Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo; Robosque;; TechItalia:Lab; TreZeroDue; Unifiedpost Group.