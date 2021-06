Visio in Microsoft 365, i diagrammi professionali alla portata di tutti

Microsoft ha annunciato che introdurrà presto le funzionalità principali di Visio in Microsoft 365 per tutti gli abbonati che dispongono di licenze commerciali.

A luglio l’azienda farà partire il roll-out di una versione leggera della web app Visio in Microsoft 365 per mettere a disposizione di tutti i team le funzioni di creazione visuale di diagrammi e di collaboration, entrambe particolarmente importanti nelle situazioni di lavoro ibrido.

Questa aggiunta, ha inoltre sottolineato Microsoft, sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati con una licenza commerciale.

La versione leggera della web app offrirà le funzionalità principali di Visio e permetterà agli utenti aziendali di creare, modificare e condividere diagrammi professionali.

Gli utenti con esigenze di diagrammi più specializzati potranno comunque continuare a fare affidamento sui vari piani autonomi di abbonamento per Visio. La web app per Microsoft 365, mette in evidenza la società di Redmond, è da considerare come un potente strumento però per le esigenze essenziali e di base.

Queste funzionalità saranno presto disponibili nella suite Microsoft 365. Ma per chi non vede proprio l’ora di iniziare, Microsoft ha attivato la possibilità di richiedere l’iscrizione al programma di early access per Visio in Microsoft 365.

La web app Visio in Microsoft 365 è progettata per aiutare i team di tutto il mondo a creare diagrammi professionali in modo semplice, collaborare con gli altri e condividere tali diagrammi senza soluzione di continuità.

Così come per creare diagrammi dai dati al fine di prendere decisioni rapidamente.

Per creare un diagramma Visio in Microsoft 365 con l’app web basterà connettersi a Visio da Office Online, scegliere uno tra i modelli disponibili o un canvas vuoto, e iniziare a creare diagrammi.

L’app web di Visio in Microsoft 365 offrirà molti modelli dei diagrammi più utilizzati, compresi i flowchart di base e i diagrammi di processo, per aiutare gli utenti a iniziare velocemente.

Sarà possibile lavorare sui documenti insieme ai propri colleghi grazie alle funzioni di collaborazione. Inoltre, l’integrazione con una varietà di soluzioni Microsoft, tra cui Teams, potenzierà l’esperienza collaborativa dei diagrammi.

Per esempio, è possibile aprire diagrammi di Visio direttamente in Teams e creare immagini per un brainstorming di idee con i propri colleghi durante un meeting.

Dopo aver creato in modo facile un diagramma dall’aspetto professionale in Visio, l’utente può poi aggiungerlo, in modo altrettanto facile, come file JPEG o PNG in documenti Word o presentazioni PowerPoint per migliorare il lavoro.

È anche possibile utilizzare Visio in Excel per visualizzare meglio grandi volumi di dati al fine di ottenere insight rapidi.