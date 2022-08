VirusTotal di Google Cloud: nuovo report sui trend degli attacchi malware

VirusTotal è il servizio – da tempo acquisito da Google – che consente di sottoporre a scansione antivirus file e indirizzi URL.

È anche la sede di uno dei maggiori archivi di malware al mondo, e fornisce informazioni, strumenti, webinar e analisi sul panorama delle minacce informatiche.

Di recente VirusTotal di Google Cloud ha pubblicato il proprio report sulle tendenze in ambito attacchi malware, che ne esplora l’evoluzione.

Il report è stato pubblicato – ha sottolineato il team – in continuità con le iniziative tese a condividere la visibilità di VirusTotal, per aiutare i ricercatori, i professionisti della sicurezza e il pubblico in generale a comprendere meglio la natura degli attacchi dannosi.

In questo caso, il team si è focalizzato sulle diverse tecniche utilizzate dal malware per aggirare le difese e rendere più efficaci gli attacchi di social engineering.

Tra le principali scoperte dello studio, evidenziate dagli esperti di VirusTotal:

Il 10% dei primi 1.000 domini Alexa ha distribuito sample sospetti.

Il 98% dei sample, comprese le applicazioni di installazione legittime nelle loro risorse PE, si sono rivelati essere dannosi.

dei sample, comprese le applicazioni di installazione legittime nelle loro risorse PE, si sono rivelati essere . Il malware perpetrato tramite chiavi di firma rubate è più frequente del previsto.

L’imitazione visiva di applicazioni legittime è una tendenza in crescita e prende di mira una serie di applicazioni popolari (con Skype, Adobe Acrobat e VLC tra le prime tre).

Il malware che esegue programmi di installazione legittimi o li inserisce nello stesso file compresso all'interno del sample di malware, probabilmente non è così comune come le altre tecniche documentate, ma rappresenta un trend costante e in leggera crescita.

In un trend crescente di ingegneria sociale, 000 sample sono stati eseguiti o impacchettati con programmi di installazione di applicazioni legittime.

I domini popolari utilizzati da organizzazioni legittime vengono regolarmente utilizzati per distribuire malware, compresi i siti di hosting delle applicazioni più diffuse.

Lo 0,1% degli host legittimi di applicazioni popolari ha distribuito malware.

di applicazioni popolari ha distribuito malware. L’87% degli oltre un milione di sample maligni firmati caricati su VirusTotal dal gennaio 2021 ha una firma valida.

