VIRTUS Data Centres sbarca in Italia: il nuovo data center a Cornaredo, vicino Milano

VIRTUS Data Centres, operatore e proprietario di data center di rilievo internazionale e parte del gruppo ST Telemedia Global Data Centres, ha annunciato i piani per la realizzazione del suo primo sito in Italia. La nuova struttura sorgerà a Cornaredo, all’interno del cluster di data center a ovest di Milano, segnando un importante passo avanti nella strategia di espansione europea dell’azienda.

Una struttura all’avanguardia su un sito strategico per VIRTUS Data Centres

Il data center sarà costruito su un sito industriale dismesso di 71.000 metri quadrati, con permessi già approvati per lo sviluppo di una struttura di 44.000 metri quadrati. La capacità energetica prevista raggiungerà i 70 MW, un valore sufficiente a supportare i grandi fornitori di servizi cloud, le imprese e gli operatori di servizi digitali, in linea con la crescente domanda di infrastrutture digitali in Europa.

I lavori di costruzione inizieranno nel secondo trimestre del 2025 con la demolizione delle strutture esistenti e il riciclo dei materiali. La nuova struttura sarà operativa entro il 2027, contribuendo a rafforzare Milano come uno dei mercati chiave per i data center in Europa.

Impegno verso la sostenibilità e l’innovazione

Neil Cresswell, CEO di VIRTUS Data Centres, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di proseguire la nostra espansione europea con questo progetto strategico. Milano rappresenta un hub tecnologico fondamentale in Europa, e lo sviluppo di questa nuova struttura dimostra il nostro impegno nel fornire ai clienti infrastrutture affidabili, flessibili e di alta qualità. Inoltre, riqualificando un sito industriale dismesso, riduciamo l’impatto ambientale e rafforziamo la nostra presenza nei territori digitali chiave.”

Il nuovo data center è progettato per soddisfare le crescenti esigenze legate ai carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale (AI), agli ambienti hyperscale e ai sistemi di elaborazione ad alta densità, garantendo al contempo efficienza operativa. In linea con l’approccio di VIRTUS alla sostenibilità, il progetto integrerà pratiche innovative per ridurre l’impatto ambientale, tra cui design energeticamente efficienti, utilizzo di energia rinnovabile, riduzione dei rifiuti e gestione responsabile dell’acqua.

VIRTUS Data Centres, espansione continua in Europa

Il nuovo sito di Milano si inserisce nella recente espansione europea di VIRTUS, che include progetti significativi a Saunderton, nel Buckinghamshire (Regno Unito), e nella regione di Berlino, in Germania, con strutture a Marienpark e Wustermark. Questo sviluppo consolida ulteriormente la posizione di VIRTUS come partner di fiducia per le organizzazioni che cercano soluzioni di data center innovative, scalabili e sostenibili.