Virtual desktop Windows su rete dedicata: la soluzione ngcloud per la sicurezza

ngcloud è un servizio di @works, azienda di sistemistica e assistenza IT di Desenzano del Garda (Brescia), nato per abilitare l’accesso ai servizi aziendali in mobilità o direttamente dalla sede tramite interconnessione diretta i tre data center della società.

Si tratta di una soluzione cloud based che permette di accedere al proprio desktop Windows personalizzato e riservato con i programmi e file aziendali in qualsiasi momento, luogo e da qualsiasi device (tablet, smartphone, pc, mac o thinclient) in sicurezza.

Con ngcloud gli utenti lavorano direttamente sul cloud. “Sulla flessibilità abbiamo lavorato molto – ha spiegato Fabio Marocco, ceo di @works – e siamo riusciti a implementare un modello di business che permette ai clienti di pagare solo il costo del numero di utenti che utilizzano il desktop ogni mese e non sulle risorse utilizzate”.

Per quanto concerne la sicurezza ngcloud garantisce protezione a tre livelli: sui dati, sulla rete e sugli accessi.

I dati sono ospitati su server di proprietà di ngcloud in due data center in Italia (uno dei quali è Supernap) e viaggiano su rete dedicata e non su internet.

ngcloud porta presso la sede del cliente la connettività̀ di elevata qualità̀ per connettersi ai data center. Questo, sia per dare massima sicurezza, sia per evitare eventuali disservizi dovuti a malfunzionamenti legati al collegamento dati.

Da remoto i dipendenti e tutto il team accedono direttamente a ngcloud.it con la propria username e password.

L’accesso avviene attraverso una comunicazione sicura, criptata e con accesso a doppio fattore (password e codice di sicurezza).

I dipendenti vedranno il proprio desktop virtuale da casa come in ufficio, in ambiente Windows e accederanno, in sicurezza, solo ai programmi previsti in base all’utenza.