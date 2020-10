Vimeo Record: collaborare in remoto con la messaggistica video

Vimeo Record è il nuovo strumento di messaggistica progettato dalla piattaforma di hosting e condivisione di video dal taglio professionale, per aumentare la creatività e migliorare la comunicazione in team e la collaborazione in remoto.

Vimeo è partita da una riflessione: il modo di lavorare di tutti è cambiato in modo profondo. Dal momento che le aziende devono adattarsi alla realtà dei team distribuiti e dei fusi orari, è fondamentale che i professionisti, i creator (che rappresentano la maggior parte dell’utenza di Vimeo) e le stesse imprese sappiano adeguarsi.

La risposta di Vimeo a questa nuova esigenza arriva quindi con Vimeo Record, che è insieme uno screen e webcam recorder e che permette di catturare in maniera facile e di condividere in modo istantaneo messaggi video direttamente dal browser.

È possibile registrare un numero illimitato di video gratis e ospitarli su Vimeo e questa funzione è disponibile come estensione gratuita di Chrome.

Non importa se si è un principiante o un esperto di registrazione dello schermo, incorporare la messaggistica video nel proprio flusso di lavoro è molto facile. Per iniziare, è sufficiente registrare lo schermo, la webcam o entrambi, e parlare sulla presentazione, sulla lezione online o su qualsiasi cosa che venga trattata nella registrazione.

Con gli strumenti di Vimeo per i team è anche possibile aggiungere le registrazioni ai team folder, lasciare commenti sui progetti in corso e controllare chi ha visto i video.

Alcuni di questi strumenti richiedono chiaramente che sia attivo uno degli abbonamenti a pagamento. Ad esempio gli utenti dei piani Pro e superiori di Vimeo possono raccogliere commenti sulle registrazioni dai membri del team e dai clienti, per ottimizzare il flusso dei feedback su un progetto.

È poi possibile, per gli utenti dei piani più avanzati, organizzare le registrazioni in team folder per notificare automaticamente a qualsiasi membro la presenza di nuovi contenuti, nonché impostare i permessi e invitare clienti e stakeholder in modo che possano visionare specifiche cartelle.