La videosorveglianza è in grande fermento tecnologico, grazie alla trasformazione digitale. Quali sono le prospettive per le aziende ancora dotate di soluzioni legacy? Ne abbiamo parlato con Victor Wang Managing Director di Synology France

La modernizzazione di soluzioni di backup e archiviazione obsolete che molte aziende si trova ad affrontare è spesso complessa: per questo Synology offre funzionalità di integrazione che sfruttano al meglio l’infrastruttura esistente ma apportano comunque i benefici dei progressi digitali. Questo approccio consente alle imprese di usare gradualmente le moderne funzionalità di sorveglianza senza interrompere le operazioni.

Adottando un approccio ibrido, che combina tecnologie esistenti e digitali, è infatti possibile preservare gli investimenti nei sistemi preesistenti, integrando allo stesso tempo nuovi componenti riducendo al minimo le interruzioni e facilitando la transizione verso soluzioni di sorveglianza avanzate.

Abbracciando la trasformazione digitale, le aziende possono sbloccare una serie di nuove funzionalità, come l’analisi video con l’AI, gli algoritmi di deep learning e l’accesso remoto, offerte dalle soluzioni di videosorveglianza avanzata di Synology che assicurano scalabilità e permettono di adeguare i sistemi di sorveglianza aziendali in base a esigenze in costante mutamento,.

Anche se l’abbandono delle soluzioni tradizionali può comportare dei costi iniziali, i vantaggi a lungo termine e i risparmi sui costi garantiti dalle soluzioni Synology possono ripagare in breve tempo l’investimento. Senza contare che l’adozione di tecnologie di sorveglianza digitale può migliorare l’efficacia della sicurezza, ridurre gli sforzi manuali e ottimizzare l’efficienza operativa complessiva.

Da sempre, Synology investe sull’innovazione per offrire il miglior supporto possibile al business dei suoi clienti. Siamo all’avanguardia dei progressi tecnologici e miglioriamo continuamente le nostre soluzioni per soddisfare gli standard e le richieste del mercato. Anche le aziende che dispongono di soluzioni meno recenti possono contare su Synology per un supporto affidabile, aggiornamenti regolari e accesso alle più recenti tecnologie di sorveglianza digitale.

Synology offre alle aziende dotate di soluzioni legacy un percorso sostenibile per abbracciare la trasformazione digitale. Integrando l’infrastruttura esistente, adottando un approccio ibrido e sfruttando le funzionalità avanzate, queste imprese possono potenziare le capacità di sorveglianza, migliorare le misure di sicurezza e garantire il futuro delle loro attività.

L’Intelligenza Artificiale è destinata a diventare un fattore decisivo in innumerevoli ambiti. Qual è lo stato dell’arte di questa tecnologia nella videosorveglianza secondo Synology?

Synology ha ben chiaro il ruolo che intelligenza artificiale (AI) è destinata a giocare nel mondo della tecnologia, e non solo, tanto che abbiamo iniziato subito a integrare tecnologie AI all’avanguardia nelle nostre soluzioni di videosorveglianza. I nostri sistemi sono in grado di eseguire analisi video avanzate come il riconoscimento degli oggetti e quello facciale, il rilevamento del movimento e il conteggio delle persone. Questi dati rappresentano per le aziende informazioni preziose che consentono di migliorare le misure di sicurezza complessive.

Utilizziamo algoritmi di deep learning per perfezionare l’accuratezza e l’efficienza dell’analisi video, e li addestriamo continuamente con grandi insiemi di dati: i nostri sistemi sono in grado di riconoscere schemi, individuare anomalie e ottimizzare i processi di videosorveglianza.

Offriamo anche la possibilità di creare e distribuire modelli di intelligenza artificiale personalizzati. Forniamo strumenti e framework che consentono agli utenti di adattare i modelli di IA alle loro esigenze specifiche. Questa flessibilità permette alle aziende di affrontare le sfide specifiche del loro business, estraendo informazioni significative dai dati di videosorveglianza.

I nostri sistemi sfruttano la potenza dell’elaborazione dell’intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi di sorveglianza attraverso l’edge computing riducendo la latenza, migliorando la risposta in tempo reale e minimizzando la necessità di trasmettere grandi quantità di dati a server centralizzati. Supportiamo inoltre l’integrazione con le piattaforme e i framework di IA più diffusi, come TensorFlow e Caffe.

Questa integrazione semplifica l’implementazione delle tecnologie IA e facilita l’interoperabilità con altre applicazioni abilitate all’IA.

Le nostre soluzioni sono progettate con un’interfaccia facile da usare, che semplifica la configurazione e la gestione delle impostazioni relative all’IA. Le aziende possono ottimizzare i parametri e monitorare i risultati senza dover disporre di competenze tecniche approfondite.

Investiamo attivamente nella ricerca e nello sviluppo, collaborando con leader ed esperti del settore per ridefinire continuamente le opportunità abilitate dall’IA nella videosorveglianza. Grazie a questa innovazione continua, garantiamo che i nostri clienti possano beneficiare degli ultimi progressi della tecnologia AI, come ad esempio la funzionalità di riconoscimento delle targhe inclusa, tra le altre, dal nostro DVA.

Sorveglianza e PMI: in che modo le soluzioni di Synology aiutano le piccole e medie imprese a mettere in sicurezza le proprie attività?

Synology ha sempre avuto un occhio di riguardo per le piccole e medie imprese e le loro peculiari necessità di business.

Abbiamo ben chiaro che le PMI si trovano a dover fare i conti con budget limitati. Pertanto, offriamo soluzioni di sorveglianza convenienti che forniscono funzionalità di sicurezza e scalabilità di livello aziendale. Le PMI possono proteggere i loro uffici senza mettere a dura prova le loro risorse finanziarie. Le nostre soluzioni di sorveglianza sono progettate per essere facili da usare, in modo che le PMI possano configurare e gestire facilmente i loro sistemi, anche senza disporre di grandi competenze informatiche.

In questo modo, possono implementare e configurare rapidamente la loro infrastruttura di sorveglianza, risparmiando tempo e risorse. La possibilità di accedere e monitorare in remoto i propri sistemi di sorveglianza da qualsiasi luogo utilizzando un browser web o un’applicazione mobile consente ai responsabili o al personale addetto alla sicurezza di tenere sotto controllo i propri uffici anche quando sono lontani, migliorando la sicurezza e la tranquillità.

Le nostre soluzioni offrono funzionalità di gestione centralizzata, consentendo di gestire più telecamere e sistemi di sorveglianza da un’unica interfaccia, snellendo ulteriormente l’amministrazione del sistema.

Synology dà priorità alla sicurezza dei dati e offre funzioni di sicurezza avanzate come la crittografia, l’autenticazione a più fattori e i controlli di accesso degli utenti. Queste misure proteggono le PMI da accessi non autorizzati, salvaguardano i dati di sorveglianza e garantiscono la conformità alle normative sulla privacy.

In sintesi, le soluzioni di Synology sono pensate su misura per rispondere alle esigenze specifiche di sicurezza delle PMI. Sono accessibili, scalabili e facili da usare, con accesso remoto, gestione centralizzata, capacità di integrazione, archiviazione dati robusta, funzioni di sicurezza avanzate e assistenza continua. Ad esempio, la nostra telecamera dispone di una completa integrazione con le licenze, cosa che permette di avere un unico punto di contatto per il supporto dell’intero sistema (NVR + analisi video + archiviazione + HDD + telecamera).

Privacy e GDPR: un ostacolo per lo sviluppo di nuovi business, o un fattore che aiuta a scegliere un vendor affidabile e compliant?

Il rispetto della privacy e la conformità a normative come il GDPR non devono essere ostacoli allo sviluppo, ma piuttosto fattori critici nella scelta di un fornitore affidabile e conforme. Sono aspetti a cui Synology dedica grande attenzione, impegnandosi a fornire soluzioni conformi alle normative nazionali e internazionali. Diamo priorità alla protezione dei dati personali e offriamo solide misure di sicurezza per garantire la conformità e salvaguardare le informazioni sensibili.

Le nostre pratiche trasparenti di gestione dei dati forniscono chiarezza sulle modalità di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati dei clienti. Diamo priorità alla minimizzazione dei dati, offriamo funzionalità incentrate sulla privacy come la crittografia end-to-end e l’accesso remoto sicuro, e forniamo un controllo granulare sull’accesso ai dati e sulle autorizzazioni. Inoltre, consentiamo alle aziende di mantenere la sovranità dei dati, permettendo loro di scegliere dove archiviare i dati di sorveglianza, garantendo la conformità alle leggi locali sulla protezione dei dati.

Offriamo politiche di conservazione dei dati personalizzabili e strumenti per la loro eliminazione per aiutare le aziende a rispettare i requisiti del GDPR. Le nostre chiare politiche sulla privacy e la documentazione aiutano le imprese a capire come vengono gestiti e protetti i loro dati, facilitando la conformità e assicurando tranquillità.

Dal nostro punto di vista, la privacy e la conformità al GDPR non sono ostacoli per la videosorveglianza, ma piuttosto considerazioni essenziali nella scelta di un fornitore. Seguiamo pratiche di gestione dei dati trasparenti, offriamo funzionalità incentrate sulla privacy e forniamo una documentazione chiara. Scegliendo un fornitore affidabile e conforme come Synology, le aziende possono garantire la privacy e la sicurezza dei loro dati di sorveglianza, favorendo al contempo lo sviluppo di nuove attività.