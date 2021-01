Videoconferenze con Facebook portal, lo smart working è servito

Portal è il dispositivo di videochiamata di Facebook che permette di rimanere in contatto in modo immersivo con colleghi e clienti lavorando da remoto, mettendo a disposizione le funzionalità per supportare lo smart working.

Per rendere Portal uno strumento di lavoro più efficace Facebook aggiungendo a Facebook e Whatsapp applicazioni per videoconferenza: BlueJeans, GoToMeeting, Webex, Workplace e Zoom.

Come risultato ora Portal consente di partecipare a videochiamate con una e fino a un massimo di mille persone.

Portal può essere utilizzato anche come secondo schermo: la Smart Camera mantiene ogni movimento nell’inquadratura, permettendo di muoversi mentre si parla.

Smart Sound migliora la voce e riduce al minimo i rumori di sottofondo, permettendo di effettuare call di lavoro di alta qualità. È possibile poi prendere appunti e accedere alle informazioni sul proprio computer.

Mentre si utilizza Portal è possibile sfuocare il proprio sfondo o impostare un’immagine di sfondo personalizzata e con Sticky Notes di Portal si possono annotare rapidamente le cose da fare o prendere appunti.

Nelle chiamate Zoom la funzione Lavagna permette di disegnare sullo schermo di Portal utilizzando il proprio dito.

Il dispositivo di Facebook può essere utilizzato anche per ascoltare la propria musica durante le ore di lavoro: su Portal sono disponibili app come Spotify, Pandora, iHeartRadio e altro ancora.

Con gli altoparlanti stereo con porta frontale e woofer posteriore, l’esperienza sonora sarà sempre ottimale.

Portal è anche integrato con Alexa e in tal modo consente di creare To Do List con l’uso della voce.

Tutti i dispositivi della famiglia Portal sono acquistabili sul sito ufficiale di Facebook.