Un viaggio virtuale di tre mesi nella Silicon Valley

Silicon Valley Study Tour è un’organizzazione fondata da Paolo Marenco nel 2005 con l’obiettivo di mettere in contatto manager e imprenditori italiani con l’ecosistema imprenditoriale e innovativo della Silicon Valley.

Ogni anno SVST seleziona più di 40 studenti da portare oltreoceano per assistere a speech e storie di successo di italiani e non che lavorano in aziende come Google, Facebook, LinkedIn, Pinterest, McAfee, HP e Cisco e università come Stanford e UC Berkeley.

L’organizzazione è convenzionata anche con le Università Bicocca, IED Milano, Trento e Pavia che sostengono, da anni, il tour per gli studenti selezionati.

Quest’anno, giocoforza, il viaggio nella Siicon Valley sarà virtuale.

The Go To Silicon Valley Virtually 2020 consentirà di scoprire in digitale la storia delle menti geniali italiane che lavorano nelle migliori aziende della Silicon Valley.

Le conferenze in live streaming, su Zoom, sono iniziate il 13 maggio con la conferenza di Andrea Baldini, investitore e amministratore non esecutivo di Breed Reply, con dottorato di ricerca in ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino, dal 2004 al 2011 Cisco Silicon Valley, e proseguiranno il 28 maggio con Antonella Rubicco ed Emilio Billi, rispettivamentte CEO e CTO, fondatori di A3Cube Inc A3Cube, con quartier generale a San Jose, ha le. operazioni nel Parco del Ticino e sviluppa nuovi algoritmi di machine learning e progetta e produce sistemi di elaborazione dei dati innovativi.

In totale, quindi,13 webinar che si terranno su Zoom, in collaborazione con Rinascita Digitale.

