Vertiv, Stefano Mozzato è il nuovo Vice President Marketing in EMEA

Vertiv, con l’obiettivo di implementare strategie di go-to-market innovative e rispondere alle esigenze specifiche dei mercati europei, comunica la nomina di Stefano Mozzato a VP Marketing EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). La missione è quella di allineare le strategie globali alle necessità locali, supportando la trasformazione digitale delle imprese attraverso infrastrutture di nuova generazione, capaci di abilitare applicazioni avanzate di AI e adattarsi alle richieste dei mercati nazionali.

“Vertiv gode di un’eccellente reputazione sia tra i grandi CoLo ed Hyperscaler che tra i clienti enterprise in tutta la regione EMEA grazie alla qualità e all’ampia gamma di soluzioni che offriamo”, ha dichiarato Stefano Mozzato. “Con la crescente adozione dell’Intelligenza Artificiale (AI), siamo impegnati a fornire al mercato e ai nostri clienti le infrastrutture necessarie per sostenere high-density computing, risolvendo le sfide legate al cambio di paradigma tecnologico determinato dall’AI. Guidare il marketing EMEA in un momento così strategico per Vertiv è un’opportunità straordinaria. Collaborare con i leader del settore per adeguare i data center alle nuove richieste del mercato, sempre con la passione e la professionalità che ci contraddistingue, è il modo migliore per consolidare la nostra posizione di leadership e contribuire attivamente alla trasformazione digitale delle imprese.”

A guidare questa evoluzione è Stefano Mozzato che, grazie all’esperienza pluridecennale in Vertiv, porta con sé una conoscenza approfondita delle tecnologie, dei settori chiave del mondo del data center e una visione strategica per promuovere soluzioni che rispondano alle sfide delle infrastrutture critiche. Riportando a Karsten Winther, president EMEA per Vertiv, Mozzato si occuperà di massimizzare l’impatto delle strategie di marketing, sviluppando piani incentrati sul cliente e sulla creazione di valore nell’adozione dell’AI.