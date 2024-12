Vertiv e Compass lanciano un sistema di raffreddamento ibrido per l’AI

Vertiv e Compass Datacenters collaborano a un sistema di raffreddamento a liquido e ad aria combinato per accelerare la diffusione di sistemi di raffreddamento a liquido per le applicazioni di AI.

Gli operatori dei data center devono affrontare la sfida di supportare ambienti in rapida evoluzione nei quali applicazioni IT consolidate coesistono sempre più spesso con l’high-density computing implementato per supportare l’AI. Vertiv e Compass Datacenters, che progetta, realizza e gestisce campus di data center per alcune delle più grandi società tecnologiche del mondo, comunicano di aver collaborato allo sviluppo di una soluzione unica al mondo che abilita le future implementazioni dell’AI con la flessibilità del raffreddamento ad aria e a liquido per supportare l’elaborazione ad alta densità. Gli ingegneri di Vertiv e Compass hanno collaborato alla progettazione di una soluzione di raffreddamento all’avanguardia e Vertiv ha realizzato e prodotto la soluzione tecnologica. Le prime unità saranno installate in uno stabilimento di Compass nel primo trimestre del 2025, nell’ambito di un accordo di fornitura pluriennale e miliardario.

Vertiv CoolPhase Flex, l’ultima generazione del sistema compatto ad alta efficienza Vertiv Liebert DSE, integra le funzionalità di raffreddamento a liquido con le tecnologie di raffreddamento ad aria basate sul refrigerante e la dissipazione del calore in un unico sistema compatto. Mentre i gestori di data center pianificano le proprie strategie di crescita, Vertiv CoolPhase Flex può essere utilizzato inizialmente come sistema di raffreddamento a espansione diretta (DX) con ottimizzazione integrata per supportare un raffreddamento ad aria affidabile ed efficiente. Successivamente, con l’implementazione di un’elaborazione ad alta densità, le funzionalità di raffreddamento a liquido possono essere attivate in modo semplice e rapido per supportare le applicazioni di raffreddamento a liquido.

“I nostri clienti sono alla ricerca di modi concreti, veloci ed efficienti a livello energetico per implementare il raffreddamento a liquido a supporto dell’AI e di altre applicazioni ad alta densità, ma desiderano la flessibilità necessaria per sfruttare il raffreddamento ad aria e supportare carichi diversi in quelle stesse strutture”, ha dichiarato Chris Crosby, CEO di Compass. “Avevamo una vision per un futuro che ci permettesse di distribuire rapidamente il raffreddamento ad aria o a liquido per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti e Vertiv ha dato vita a questa idea in modo davvero innovativo. Vertiv CoolPhase Flex offre un livello di flessibilità che non ha eguali sul mercato e che è di grande valore per noi e per i nostri clienti”.

“L’AI non solo sta portando cambiamenti nei data center, ma sta anche rivoluzionando il modo in cui i principali operatori del settore collaborano per favorirne la crescita. Gli operatori dei data center, i clienti, i produttori di chip, i fornitori di infrastrutture, le società di servizi e altri interlocutori devono collaborare per innovare e ridurre le barriere all’adozione dell’AI”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Compass Datacenters e gli ingegneri di Vertiv hanno lavorato insieme alla realizzazione di questo importante progetto. Vertiv CoolPhase Flex permette di supportare l’IT di oggi e di abilitare rapidamente il data center del futuro. Grazie alla nostra profonda esperienza e alla comprensione delle complessità delle applicazioni di AI, Vertiv è stata in grado di portare questa soluzione sul mercato in modo davvero unico”.

I principali benefici di Vertiv CoolPhase Flex

Implementazione più rapida e semplice per “l’high-density computing”: Grazie al design ibrido confezionato di Vertiv CoolPhase Flex, la complessità associata all’adozione del raffreddamento a liquido è ridotta al minimo, riducendo i tempi di implementazione, i costi associati e i tempi di inattività.

Efficienza senza compromessi: Per il raffreddamento ad aria, la soluzione utilizza la tecnologia PRE (pumped refrigerant economization) che passa automaticamente al free cooling quando le condizioni esterne sono adatte. Quando i carichi IT vengono serviti meglio dal raffreddamento a liquido, il sistema è progettato per essere facilmente convertito per la distribuzione del fluido liquido e la rimozione del calore, ed è compatibile con le soluzioni di raffreddamento a liquido che includono Vertiv XDU 1350.

Risparmio di costi e spazio: Il sistema autonomo confezionato viene installato all’esterno del data center, liberando spazio prezioso. I data center modulari e i magazzini delle apparecchiature di Compass sono progettati per essere flessibili e scalabili, in modo da potersi adattare all’evoluzione dei requisiti e delle nuove tecnologie. Ciò significa che i clienti saranno in grado di passare a Vertiv CoolPhase Flex con un impatto minimo sulle loro operazioni e senza i costi elevati associati alla sostituzione o all’ammodernamento.

Compass ha inoltre implementato la piattaforma di servizi Vertiv Next Predict, sfruttando l’analisi predittiva per consentire all’azienda di passare da una manutenzione reattiva a una proattiva su specifiche unità di raffreddamento. La piattaforma fornisce visibilità sulle operazioni delle apparecchiature e utilizza i dati storici e operativi per individuare i momenti in cui è necessaria la manutenzione.