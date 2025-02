Veronica De Leo è la nuova Direttrice della Divisione Education di Microsoft Italia entrando così nella divisione più ampia del Public Sector, a diretto riporto di Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia.

Nel suo nuovo ruolo, De Leo guiderà la Divisione Education di Microsoft Italia, settore strategico per Microsoft, contribuendo alla preparazione dei professionisti del futuro attraverso la diffusione di strumenti digitali e a un’adozione responsabile dell’AI generativa, a partire da Microsoft 365 Copilot, il copilota in grado di affiancare non solo gli studenti di ogni ordine e grado ma anche ricercatori, docenti, e personale scolastico e universitario nelle attività quotidiane, favorendo produttività e creatività. All’interno della divisione Education, De Leo seguirà da vicino progetti di trasformazione digitale in chiave AI di istituti scolastici, Università e centri di ricerca affinché possano cogliere le opportunità di questi nuovi tool.

Veronica De Leo vanta 23 anni di esperienza professionale. Ha iniziato la sua carriera nel settore delle telecomunicazioni a livello internazionale. Successivamente, ha trascorso 10 anni in IBM, dedicandosi al settore pubblico con ruoli tecnico-commerciali. Ha proseguito poi il suo percorso in Oracle, dove si è occupata della vendita di soluzioni tecnologiche, raggiungendo la posizione di Tech Cloud Sales Manager PAC, ricoperta negli ultimi 3 anni.

“Sono felice di entrare a far parte di questa incredibile squadra, che ho sempre ammirato dall’esterno con curiosità e rispetto. La Divisione Education ha un ruolo molto importante per il nostro Paese, perché contribuisce ogni giorno a promuovere una cultura dell’innovazione digitale e aiuta le generazioni più giovani a comprendere i benefici delle nuove tecnologie. È una sfida che colgo con entusiasmo, mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze” ha commentato Veronica De Leo.

De Leo vive a Roma con la sua famiglia, adora viaggiare, ha una passione per gli animali, la natura e il tennis.