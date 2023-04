Verizon Business a supporto di Siemens con la rete Zero Trust

Verizon Business supporta Siemens con una serie di soluzioni dedicate alla connettività che forniranno, ai dipendenti nelle sedi più piccole della multinazionale tedesca, un’esperienza d’uso “plug and play” senza soluzione di continuità, ponendo al primo posto non solo la sicurezza ma anche i principi attinenti all’approccio Zero Trust.

Il programma “Zero Trust” di Siemens garantisce che tutti dispositivi dell’azienda siano autenticati, autorizzati e continuamente validati prima di poter effettuare e mantenere l’accesso alle applicazioni e ai dati di fondamentale importanza per la società.

Verizon Business impiegherà una connessione Internet WAN gestita globalmente, basata sulla tecnologia proprietaria di Cisco Meraki ed essenziale per il successo del piano di Siemens che si fonda sul concetto “verificare sempre, senza fidarsi”.

“Ogni organizzazione ha bisogno di un’infrastruttura di lavoro protetta, ma bilanciare i rischi legati alla sicurezza garantendo, al contempo, un’esperienza d’uso digitale che sia intuitiva per il lavoratore continua a rappresentare una sfida per i dipartimenti IT.

In questo scenario si inserisce l’adozione di una rete intelligente in grado di rendere più agili le architetture sottostanti attraverso la gestione del traffico e l’efficientamento delle operation”, dichiara Sanjiv Gossain, Vice Presidente EMEA di Verizon Business.

Siemens, fra le più grandi aziende tecnologiche in Europa, concentra prevalentemente le sue attività su aree quali automazione e digitalizzazione nelle industrie di processo e manifatturiere, infrastrutture intelligenti per gli edifici e i sistemi di generazione distribuita, soluzioni di smart mobility per la rete ferroviaria e stradale.

Condotto su oltre 600 professionisti del settore, un recente sondaggio ha rivelato che oltre il 70% delle aziende riconosce che lo smart working ha influito negativamente sulla loro sicurezza IT, aumentando l’onere per i team dedicati alla difesa informatica.

“In Verizon abbiamo trovato un partner solido e affidabile le cui soluzioni ci hanno permesso di fornire alle nostre sedi piccole un accesso sicuro alla rete. Il servizio di connessione innovativo è stato ideato per soddisfare i requisiti del nostro programma Zero Trust, in base al quale non ci fidiamo mai, ma verifichiamo sempre”, commenta Elmar Spreitzer, Responsabile IT Digital Foundation di Siemens.

La rete globale IP di Verizon comprende asset a lungo raggio, metropolitani e sottomarini che trasportano il traffico IP, dati e voce attraverso più di 1 milione di miglia di percorso, consentendo la gestione di oltre 500.000 dispositivi di rete, hosting e sicurezza in tutto il mondo.

L’annuncio – sottolinea Verizon – si basa sul modello network-as-a-service dell’azienda e supporta soluzioni per il business, reti private e edge computing mobile intese come vettori di crescita.