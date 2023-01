Verizon Business: 5 trend da tenere d’occhio per i leader aziendali

Sowmyanarayan Sampath, CEO di Verizon Business, e Massimo Peselli, Senior Vice President and Chief Revenue Officer, Global Enterprise and Public Sector di Verizon Business, illustrano i cinque trend che i leader aziendali dovranno tenere d’occhio nei prossimi mesi.

Business e richieste dei clienti stanno cambiando rapidamente a livello globale. Per i leader aziendali, avere visibilità su questo processo di trasformazione rappresenta solo una parte del problema.

La cosa più importante è capire come trasformare queste informazioni in azioni concrete che permettano alle aziende di restare competitive.

Ecco cinque tendenze che i leader aziendali devono tenere d’occhio per il 2023.

1. Necessità di una connettività globale

Con i progressi tecnologici, il passaggio al digitale si rafforzerà, determinando un cambiamento nelle richieste dei clienti. Le aziende continueranno a cercare modi per ampliare il loro raggio d’azione a livello globale e ciò sposterà il focus sulla necessità di avere una connettività affidabile e sicura.

Lo stesso perimetro della connettività sarà più ampio. Non solo siti e dipendenti che operano da remoto, ma anche fornitori multicloud, SaaS e Data Center.

Garantire che la migrazione di dati e applicazioni risulti sicura priva di ostacoli diventerà un’esigenza impellente per ogni azienda. Le imprese dovranno investire tempo e fondi nelle loro strutture di rete e di cybersecurity e identificare partner in grado di garantire una user experience senza soluzione di continuità in più aree geografiche e su diverse piattaforme tecnologiche.

2. La crescita delle reti private

Nel 2023, le reti private 5G non saranno più un “nice-to-have” per le aziende globali.

La gestione e la conservazione dei dati, delle loro elaborazioni e dei dispositivi in modalità on premise attraverso una rete privata e sicura sarà una vera e propria rivoluzione.

Se fino a oggi i dirigenti aziendali non hanno ancora compreso la potenza e i vantaggi delle reti private, nel 2023 questo diventerà una vera e propria esigenza.

3. L’agilità è ancora la priorità assoluta per le operazioni aziendali

Per la maggior parte dei responsabili IT l’agilità è sempre stato un punto importante, ma forse non prioritario. La pandemia e la rapida evoluzione delle operazioni gestite dai dipendenti hanno portato il tema dell’agilità in primo piano.

Nel 2023, il modo in cui lavoriamo e operiamo continuerà a cambiare, quindi per garantire il successo del business aziendale, sarà fondamentale disporre di strumenti, soluzioni e strategie d’avanguardia.

4. Fidarsi di meno, proteggersi di più

Nella vita ci sono alcune costanti come il sole che sorge al mattino e tramonta alla sera o come gli hacker informatici che cercano sempre di trovare il modo di violare le infrastrutture di sicurezza e rubare informazioni sensibili.

I CISO e i responsabili IT non possono distogliere la loro attenzione dalla protezione dei dati aziendali e dei clienti.

In futuro, i pirati informatici continueranno a moltiplicare i loro attacchi e per le imprese globali sarà necessario incrementare i propri sforzi per proteggere i loro interessi e quelli dei loro clienti.

5. La banda larga per tutti

Sia per le aziende sia per i consumatori, una connessione ad alta velocità, affidabile e sicura costituisce la spina dorsale delle loro attività.

Per i clienti aziendali, l’aumento dei dispositivi connessi non è un fenomeno passeggero, ma un trend che proseguirà.

Per questo, nel prossimo futuro, l’esigenza di garantire in modo semplice ed efficace una connessione costante diventerà sempre più centrale per le aziende.