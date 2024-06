VEM sistemi è partner di CRIF per le soluzioni tecnologiche nei nuovi spazi

CRIF, azienda leader nel settore delle informazioni creditizie, dell’analisi dei dati e dei servizi di business information, ha scelto di affidarsi a VEM sistemi per la realizzazione della parte tecnologica di due nuovi spazi all’avanguardia CRIF 21 e BOOM.

CRIF21 è il nuovo headquarter bolognese di CRIF inaugurato nel 2023. Questa sede costituisce un passo in avanti verso l’evoluzione degli spazi di lavoro e rappresenta la visione di CRIF, rivolta all’innovazione e alla trasformazione degli ambienti di lavoro in luoghi di aggregazione e appartenenza al servizio dei propri clienti e dipendenti.

“Le scelte compiute in relazione alla suddivisione degli spazi, e al relativo utilizzo sono infatti frutto di un’analisi e un approfondimento durate diversi mesi, sulle abitudini e le esigenze dei dipendenti”, spiega Elisabetta Longhi, Risk & Property Management Director CRIF. “Il risultato, è un ambiente di lavoro flessibile e modulabile intorno alle esigenze del singolo, non solo uno spazio o un luogo di lavoro, ma il vero cuore pulsante della cultura aziendale di CRIF. L’edificio inoltre soddisfa i più alti standard in ambito sostenibilità, che gli hanno consentito di ottenere la certificazione LEED livello Platinum e la certificazione ambientale ISO 14001 per l’impatto energetico.”

In un building così altamente innovativo e all’avanguardia era necessario che anche la tecnologia svolgesse un ruolo fondamentale nella quotidianità delle persone, facilitandone in primis la collaborazione e il raggiungimento degli obiettivi professionali e aziendali. Gli esperti IT di CRIF hanno scelto di affidarsi al partner VEM sistemi per progettare ogni singolo ambiente, dalla sala video conference immersiva, alla Sala Conference con ledwall dinamico, tutte pensate per garantire un coinvolgimento totale dei partecipanti, sia da remoto che in presenza

“Per un’azienda come la nostra, in cui l’innovazione è un valore centrale, il rapporto sinergico tra tecnologia e persone è sempre stato uno dei principali driver”, afferma Dario Sportelli, IT Infrastructure Director, che prosegue: “Proprio per questo i nostri esperti IT e gli architetti hanno lavorato insieme al nostro partner VEM Sistemi, progettando ogni singolo ambiente, dalla sala videoconferenza immersiva, alla sala conference con ledwall dinamico. Tutte pensate per garantire un coinvolgimento totale dei partecipanti sia da remoto che in presenza.

Ne è emerso uno spazio di lavoro intelligente, nel quale la ricerca dell’efficienza energetica parte dall’edificio ed arriva fino al singolo apparato tecnologico. Tutti gli allestimenti tecnologici sono stati definiti con il nostro partner VEM, che ci ha aiutato a individuare i migliori strumenti a seconda degli obiettivi del singolo ambiente. Il risultato è uno spazio ad alto tasso tecnologico che abbatte le barriere tra fisico e digitale e trasforma il modo in cui le persone lavorano.”

In dettaglio, nello spazio CRIF21 sono presenti ben 32 sale dotate di sistemi evoluti di Video Conferenza Cisco, arricchiti con funzionalità di collaborazione avanzate e potenziati dall’Intelligenza Artificiale. Gli spazi sono integrati con sistemi di Building Management System Schneider Electric, che regolano automaticamente gli impianti a seconda dell’utilizzo dell’ambiente e permettono di controllare alcune funzioni come le luci e la temperatura con un semplice tocco sui dispositivi touch distribuiti all’interno degli spazi.

Naturalmente anche la connettività è al centro di questa trasformazione: per la massima affidabilità di rete CRIF si è affidata al Wi-Fi 6 di ultima generazione, mentre la piattaforma Cisco DNA Center assicura l’automazione della gestione, con dati analitici e sensori che monitorano la qualità del segnale wi-fi restituendo informazioni strategiche. Inoltre, tutte le sedi CRIF possono lavorare in simultanea grazie al digital signage di Samsung, che consente di programmare e distribuire i medesimi contenuti in tutti gli spazi.

“Abbiamo ricevuto un ottimo feedback dai colleghi sull’utilizzo delle sale e della tecnologia in generale, una qualità e semplicità d’uso che fungeranno da standard per le nuove sedi CRIF nel mondo”, conclude Sportelli.

“Quelle della collaboration e del Building Management System, sono state due aree tecnologiche un tempo distanti ma che oggi stanno sempre più convergendo e aprendo nuovi scenari innovativi. Noi di VEM siamo stati precursori in questo senso: essendo tra i pochi system integrator italiani certificati ai massimi livelli sia come partnership che come specializzazioni tecniche da entrambi i vendor (Cisco e Schneider Electric), abbiamo investito nello sviluppo delle integrazioni native tra le sensoristiche BMS e gli endpoint Cisco, e quindi siamo stati in grado di offrire reali benefici ai nostri clienti sia in termini di user experience che di risparmio energetico. Nell’affiancare i nostri clienti nella progettazione degli spazi di lavoro, infatti, l’attenzione deve andare sia alla sostenibilità degli spazi stessi che al confort di chi li utilizza”, specifica Gabriella Attanasio, CTO VEM sistemi.

BOOM è il knowledge e innovation hub bolognese di CRIF, che promuove iniziative e percorsi di formazione dedicati a studenti di ogni grado scolastico, professionisti, imprenditori, startupper, executive e corporate con focus sullo sviluppo delle competenze chiave per gli ecosistemi del futuro. Un luogo dove formazione, innovazione e imprenditoria si incontrano e si contaminano per generare nuove opportunità di crescita e favorire uno scambio continuo di know-how.

“È uno spazio che guarda al futuro, ma che è pensato in primo luogo per le persone che lo vivono tutti i giorni. Per questo nel corso del progetto abbiamo lavorato, insieme agli architetti e agli specialisti di VEM Sistemi, per individuare le soluzioni tecnologiche migliori per ogni spazio”, spiega Elisa Munari Human Resources, Training and Development Specialist che prosegue: “L’intera struttura è stata progettata in ogni singolo dettaglio per seguire il concetto di multifunzionalità degli spazi stessi: dalle sale di formazione per i dipendenti delle aziende, alle aule interattive per i corsi ITS, spazi ibridi per le academy dedicate ai giovani neolaureati in cerca di lavoro sino agli ampi spazi per eventi aziendali e open day per le aziende alla ricerca di nuovi talenti. Non mancano aree dedicate alle nostre start up in residenza e alle postazioni di coworking ormai indispensabili viste le nuove e consolidate modalità di lavoro sul territorio.”

Tecnologia ed esperienza interattiva permeano ogni punto della struttura: dai sistemi di proiezione aerea, Wi-Fi ad alta velocità, lavagne multimediali e aree per un confronto formale e informale, VEM sistemi ha lavorato per dotare BOOM delle più alte soluzioni tecnologiche che potessero raggiungere l’obiettivo che CRIF si era prefissato: creare uno spazio che accolga e stupisca, ma che allo stesso tempo dia sempre nuovi stimoli ai visitatori, offrendo esperienze interattive con schermi touch, un’area gaming con monitor touch, visori 3D per immergersi nel BOOM Metaverse alla scoperta di temi come la finanza sostenibile, l’imprenditorialità, la sostenibilità e la digitalizzazione, il tutto supportato infrastrutture di rete Cisco Meraki.

Uno spazio quindi ad alta tecnologia, pensato e realizzato per le persone e che nel suo primo anno di vita ha accolto migliaia di visitatori, tra cui tantissime ragazze e ragazzi per i laboratori interattivi.

CRIF 21 e BOOM sono luoghi all’avanguardia che rappresentano l’attenzione di CRIF verso la continua innovazione, non solo verso il proprio mercato di riferimento ma anche nei confronti delle esigenze delle proprie persone e dei propri team e della comunità che la ospita. Ogni azione consolida l’impegno e l’affermazione dell’azienda con un ruolo sempre più centrale per la crescita delle competenze innovative, un incubatore di nuovi talenti e tutto questo passa inevitabilmente anche dall’essere punto di riferimento tecnologico per il territorio e le imprese anche grazie ai suoi ambienti di lavoro innovativi.

