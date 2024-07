Veeam rafforza la resilienza dei dati grazie all’integrazione con Splunk

Veeam Software, lo specialista della Data Resilience, ha annunciato un’estensione Splunk che consente ai clienti di Veeam Data Platform di monitorare lo stato di salute e di sicurezza della propria infrastruttura di backup Veeam utilizzando le funzionalità di Splunk. Gratuita per le aziende con licenze Veeam Data Platform Advanced o Premium, l’applicazione consente ai clienti Splunk di analizzare gli eventi Veeam, monitorare gli ambienti di backup Veeam e fornire accesso ad alert, dashboard e report.

Il 76% delle organizzazioni ha subito un attacco ransomware nell’ultimo anno, sottolinea l’azienda. Purtroppo, il 93% di questi attacchi ha preso di mira proprio i backup dei dati (Fonte: Veeam Data Protection Trends Report 2024). Per ridurre il rischio organizzativo e garantire la continuità aziendale quando si verifica un attacco informatico, è importante assicurarsi che la soluzione SIEM (Security Information & Event Management), come quella di Splunk, blocchi le minacce informatiche in ogni parte del sistema, compresi i backup. Ora, grazie a Veeam App for Splunk, i professionisti della sicurezza possono monitorare i backup Veeam utilizzando la stessa interfaccia degli altri ambienti che stanno monitorando attraverso dashboard, report e avvisi dettagliati.

“Veeam si concentra sulla resilienza dei dati per ogni cliente e questo include una stretta integrazione con le principali piattaforme di sicurezza,” ha dichiarato John Jester, Chief Revenue Officer di Veeam. “Ora i professionisti della sicurezza possono utilizzare Splunk per monitorare i loro ambienti di backup Veeam attraverso dashboard, report e avvisi dettagliati. La lotta agli attacchi informatici richiede l’integrazione di tutta l’infrastruttura e la Veeam App per Splunk porta i dati degli eventi Veeam in Splunk, consentendo ai clienti di monitorare eventi di sicurezza come ransomware, cancellazioni accidentali, malware e altre minacce informatiche utilizzando i loro strumenti attuali. Ciò significa che le aziende possono elaborare in modo rapido e semplice i dati di monitoraggio e gli eventi vitali sui loro ambienti di backup Veeam, utilizzando la stessa interfaccia degli altri ambienti che stanno monitorando.”

L’applicazione si integra perfettamente con i ruoli utente e la gestione delle location di Splunk. Questa nuova App Splunk elabora gli eventi inviati da Veeam Backup & Replication al server syslog e fornisce agli utenti Splunk le seguenti funzionalità:

Dashboard integrati per monitorare gli stati dei lavori e gli eventi di sicurezza su base giornaliera

Rapporti e avvisi integrati

Gestione del livello di gravità di eventi e avvisi

Supporto di più server Veeam Backup & Replication

Supporto di più sedi di origine dati

Autorizzazioni basate sui ruoli per le ubicazioni

Backup della configurazione delle app

“Nella lotta costante contro i criminali informatici e i ransomware, è fondamentale ‘proteggere il protettore’, il che significa proteggere l’apparato di backup per renderlo impenetrabile all’hacking, alla compromissione e alla cancellazione. Se non ci sono backup, non c’è recupero,” ha dichiarato Christophe Bertrand, Principal Analyst di SiliconANGLE Media, Inc. | theCUBE Research & Advisory. “Ciò richiede un solido set di strumenti e di controlli per offrire un’infrastruttura di backup che sia veramente sicura. Ecco perché è fondamentale l’aggiunta di Veeam App for Splunk al già completo set di strumenti offerti da Veeam. Grazie a solide funzioni di monitoraggio e sicurezza e alla piena integrazione con i ruoli utente e la gestione delle postazioni di Splunk, gli utenti finali saranno in grado di fornire dashboard, avvisi e report. Grazie a questa nuova integrazione, ci aspettiamo che gli utenti di Veeam non solo migliorino la loro strategia di cyber-recovery, ma siano anche in grado di rispettare gli SLA correlati.”

Veeam App for Splunk supporta Splunk Enterprise 9.1.0 e successivi e Splunk Cloud Platform 9.1.2308 e successivi, ed è disponibile da subito tramite Splunkbase. Veeam App for Splunk è gratuita con una licenza Veeam Data Platform Advanced o Premium che include il supporto per l’inoltro di eventi syslog.